ZEVENHUIZEN – Het is feest in Zevenhuizen! Een week lang. En dat houdt in dat het inmiddels traditionele vijverspektakel plaats vindt. Het is alweer de zevende keer dat het evenement tijdens de Zeuv’mhuuster feestweek op het programma staat, met dit keer als thema ‘Fly to the Sky’. En ja, dat bleek zaterdag net zo spectaculair als dat het klinkt. Rodelend op een luchtband zoefden de deelnemers vanaf de Bult naar beneden, zo het grote waterbassin in. Op jacht naar de snelste tijd… En een nat pak!