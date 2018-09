Spelweek Noordenveld knallend op weg naar veertigste editie

RODEN – De einde van de vakantie is daar en dus bracht de Spelweek Noordenveld voor de laatste keer vertier. Nog één week speelpret, voordat school weer begint. De deelnemende kinderen genoten er dan ook met volle teugen van.

De gezelligheid werd uiteraard voor een groot deel mogelijk gemaakt door de vrijwilligers – zo’n vijftig man – die iedere dag weer klaarstonden om de activiteiten in goede banen te leiden. Maar ook hoofdsponsor JUMBO Jansema mag niet vergeten worden. Immers, de Spelweek blijft afhankelijk van dergelijke grote sponsoren.

Met het thema Hollywood bracht de organisatie genoeg glitter, glamour en cartoons naar Roden. Een stormbaan van 27 meter, een buikschuifbaan en een fancy fair vormden de krenten in de pap van een zeer gevarieerde en zeer geslaagde spelweek. Op naar nummer veertig!