Speuren door het bos is fantastisch, leuk en leerzaam

NORG – Op de Activiteitenladder van Noordenveld Beweegt stond ditmaal: ‘Speuren door het bos’. En dat was genieten geblazen. De speurtocht ging vanuit Theehuis de Bosrand aan de Donderseweg in Norg. De eigenaren hadden daar een route uitgezet die verrassend en leuk was. Van een insectenhotel, naar een bospaadje, van een zandheuvel naar een heideveld.

Onderweg werden spelletjes gedaan, er moesten opdrachten worden opgelost en er werden veel beestjes bekeken. Een belevenis voor de kinderen. De speuractiviteit vond afgelopen donderdagmiddag plaatst en dat betekende ook dat de grote hoosbui van die dag in Norg overkwam. Gelukkig voor alle deelnemers was de activiteit toen al grotendeels voorbij.

Wie de speurtocht ook eens wil doen kan altijd terecht bij De Bosrand. Heel geschikt voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.