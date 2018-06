TOLBERT – Afgelopen weekend waren er op verschillende plekken slootjesdagen. Zo ook op Sintmaheerd in Tolbert. Samen met vrijwilligers van IVN Leek/Nietap zijn bewoners van de Zijlen en kinderen van de basisschool de Regenboog op ontdekkingstocht geweest. Samen ontdekken wat er in de sloot leeft. En daar was iedereen van onder de indruk! Al met al zeer geslaagde (slootjes)dag!