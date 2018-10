Speuren in Mensinge

RODEN – De herfstvakantie is voor kinderen een tijd van ontspanning. Een week lang even geen school en genieten van de vrije tijd. Ook ouders nemen het er vaak van en trekken er vervolgens op uit. In Museum Havezate Mensinge mochten kinderen de gehele herfstvakantie gratis naar binnen. In het statige museum wachtte hen een speurtocht, die ze de mooie havezate deed ontdekken. Samen met ouders werd er gespeurd en genoten. Met de donkere dagen voor de deur, was dit een uitstekende afsluiting van een mooie vakantieweek.