Sportclub Rodenburg zoekt volleyballers

LEEK – Sportclub Rodenburg is een in 2015 opgerichte sportclub in Leek. Het is een zogenaamde “omni-vereniging”, dat wil zeggen dat er meerdere sporten worden aangeboden. Naast floorball (4 teams) en zaalvoetbal (3 teams) is er ook een afdeling volleybal! Het heren volleybalteam komt uit in de 3e klasse en is op zoek naar enkele nieuwe leden.

Daarnaast zijn belangstellende dames (2 teams) en meiden (B team) ook welkom om een keertje kennis te maken. De trainingen zijn elke woensdagavond in de Rodenburghal. De thuiswedstrijden vinden hier ook plaats, doorgaans op vrijdagavond.Belangstellenden kunnen mailen naar scrodenburg@hotmail.com of vrijblijvend een woensdagavond mee trainen.