Sportgala Noordenveld: een rondje langs de genomineerden

NOORDENVELD – 27 januari is het zover. Dan barst het grootste sportfeest van het jaar los in de Pompstee. Elk jaar vraagt de organisatie van het Sportgala –Stichting Sportstimulering Noordenveld (SSN)- aan de inwoners van Noordenveld wie volgens hun de beste sportman, sportvrouw, sporttalent, sportploeg, sporter met een beperking en sportevenement is van het afgelopen jaar. Uiteraard met de gouden regel dat deze sporters ofwel uit de gemeente Noordenveld moeten komen, ofwel actief moeten zijn voor een Noordenvelder sportvereniging. Er wordt inmiddels volop gestemd op de genomineerden via de website van SSN. De Krant maakt een rondje langs de genomineerden om ze aan u voor te stellen.

Vorig jaar was de titel Sportman van het Jaar een prooi voor marathonschaatser Arjan Elferink. De topatleet is dit jaar niet genomineerd, wat inhoudt dat we een nieuwe sportman van het jaar krijgen. Genomineerd in deze categorie zijn tennisser Sander Jans, wielrenner Patrick van der Duin, zwemmer Marcel Jonkman en de voetballers Guido Koolen en Tom van de Looi. Jans is de oudste van de twee tennissende broers bij REO in Roden. Het afgelopen jaar blonk hij uit in met name het enkelspel, al vormt hij ook een ‘dodelijk’ duo met zijn broertje. Sander Jans wist ver te komen op het eigen NRT** REO toernooi en wist in Rijen (Brabant) zelfs het toernooi op zijn naam te schrijven. Winnen deed ook Patrick van der Duin op zijn racefiets. Meer dan eens. Zijn meest in het oog springende prestatie is de overmacht waarmee hij de Wielermeerdaagse Noordenveld-Westerkwartier op zijn naam schreef. Niet alleen pakte Van der Duin het eindklassement, ook was hij –logischerwijs- de sterkste in het Onder-23 klassement, het sprintklassement én schreef hij de derde etappe in Zevenhuizen op zijn naam. Zwemmer Marcel Jonkman deed namens Aqualero mee aan de Nederlandse Masters Kampioenschappen en wist daar de 50 meter schoolslag te winnen. Winnen doet ook Guido Koolen met grote regelmaat. De 27-jarige aanvoerder van GOMOS uit Norg heeft inmiddels 50 doelpunten voor het eerste elftal gemaakt. GOMOS doet het goed met kartrekker en goalgetter Koolen voorop. Iets jonger is de 18-jarige zoon van oud-FC Groningen trainer Erwin van de Looi. Zoon Tom is jeugdinternational en geldt als absolute sterkhouder van de Oranje-talenten op het middenveld.

In de categorie Sportvrouw van het Jaar gaat het tussen Annette Korving en Linda Boelens. Korving keerde huiswaarts van de Nederlandse Masters Kampioenschappen met zilver op zak na een topprestatie op de 200 meter schoolslag. Linda Boelens werd met El Nino B gisteren Nederlands kampioen eenspannen tuigpaarden op de veertigste editie van het Norgermarkt concours. Ontzettend spannend is het in de categorie talenten, waar met Ava Krause (Paardensport), Adne Koster (Wielrennen), Sem Ensing (Grasbaanraces), Christy Bo (Kickboksen), Demi Vogel (Acrogym), Jeroen Hilster (Motor) en Jolijn Essink (Hockey) louter kampioenen strijden om de titel Sporttalent van het Jaar. Allen hebben ze een uitstekend jaar achter de rug, waarbij enkelen zelfs internationaal succes boekten.

Bij de Sportploeg van het Jaar verkiezing is het tweede dameselftal van MHC Roden een opvallende verschijning. Met liefst 180 doelpunten voor en maar 3 tegen werden zij met grote overmacht kampioen. Kampioen werd ook KV Noordenveld, dat na het veldkampioenschap in 2016 een jaar later hetzelfde kunstje flikte in de zaal. 37 jaar is VV Nieuw Roden afwezig geweest in de derde klasse. Groot was dan ook de blijdschap in het dorp dat het team vorig seizoen terugkeerde in de klasse waar het zich thuis voelt. Daarin houdt het zich dit seizoen overigens knap staande. Er wordt meer gevierd bij de blauwhemden waar ook de dames flink aan de weg timmeren. Het stoomt rijgt elk jaar weer de kampioenschappen aaneen en stoomt driftig door de klassen heen. De ambitie is dan ook groot; net als in de zaal spelen op het hoogste niveau. Ook bij de sportploegen een mooi plekje voor tennis. Het eerste herenteam van REO Roden heeft een uitstekend seizoen achter de rug, resulterend in een kampioenschap in de hoofdklasse. Ook landelijk gooiden de tennissers hoge ogen met een schitterende plek bij de laatste acht. Last, but not least: VV GOMOS. Met een fraai kampioenschap werd promotie naar de tweede klasse bewerkstelligd. Daarin doet het dit seizoen wederom mee om de titel. De koek lijkt in Norg niet op te kunnen.

Ook bij de Sportevenementen treffen we het tennis aan. Het Nationaal Ranglijst Toernooi van REO voltrekt zich jaarlijks op een hoog niveau en trekt veel bezoekers. Een terechte nominatie dus. Dat geldt ook voor de Drenthe 200. Van heinde en verre komen deelnemers om de barre, zware en lange tocht te rijden door het Drentse landschap. En dat met Roden als middelpunt! Vast klant in deze categorie is de Slag om Norg. Jaarlijks goed voor veel spektakel en een imponerend deelnemersveld. Datzelfde geldt voor de 40e editie van het Tuigpaardenconcours Norg en de Noordelijke Kampioenschappen SGW. Beide evenementen dragen bij aan grootsheid van de paardensport in de gemeente Noordenveld. Ook de 473 Lus van Roden is een garantie voor spektakel én vermaak. Zeker met Knight Riders als mooie afsluiter verdient ‘De Lus’ haar plek in deze categorie.

In de categorie Sporters met een Beperking strijden de getalenteerde Flotar zwemmers Job van Lienden en Alexander Wassenaar om de titel met de voetballers van het jeugd G-elftal van ONR. De zwemmers en voetballers bewijzen in deze categorie dat plezier en presteren hand in hand gaan, en dat wie sport met een glimlach sowieso een topprestatie levert.

Stemmen op uw favorieten kan nog altijd via de websites www.sportstimuleringnoordenveld.nl, www.dekrantnieuws.nl of via het stembiljet dat u in deze De Krant aantreft. Dit biljet kunt u inleveren bij het kantoor van De Krant aan de Gedempte Haven 5 te Roden. Opsturen mag natuurlijk ook naar De Krant, Postbus 116, 9300 AC te Roden o.v.v. Sportgala Noordenveld.