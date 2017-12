‘Sportgala Noordenveld gaat voor dynamiek en spektakel’

Wie zijn de beste sporters van Noordenveld?

NOORDENVELD – Traditie is het. De jaarlijkse verkiezing van de beste sporters van Noordenveld. Jaarlijks vraagt de organisatie van het Sportgala aan de inwoners van Noordenveld wie volgens hun de beste sportman, sportvrouw, sporttalent, sportploeg, sporter met een beperking en sportevenement is van het afgelopen jaar. Uiteraard met de gouden regel dat deze sporters ofwel uit de gemeente Noordenveld moeten komen, ofwel actief moeten zijn voor een Noordenvelder sportvereniging. Eveneens traditiegetrouw levert dat een heleboel aanmeldingen op én hoofdbrekens voor de jury. Want wie moeten er nu écht genomineerd worden?

De genomineerden zijn inmiddels bekend en stemmen is reeds mogelijk via de website van Stichting Sportstimulering Noordenveld (SSN). Wie de opvolgers worden van onder meer Demi Vogel, Yfke Hoek, Arjan Elferink en KV Noordenveld weten we op 27 januari als het grote Sportgala van Noordenveld plaatsvindt en duidelijk wordt welke prestaties uit 2017 het beste worden gewaardeerd door publiek én de vakkundige jury. Voor Pascalle Nadine de Vries betekent het haar tweede gala waar zij, samen met Bo Luimstra, haar schouders onder zet. “Vorig jaar was de grote vuurdoop”, blikt de jonge organisator terug. “We mochten dit mooie evenement overnemen om vervolgens verder te bouwen op het stevige fundament onder het Sportgala.” Het resultaat mocht er zijn. Een volle zaal gevuld met een enthousiast publiek kreeg vorig jaar een spetterende show voorgeschoteld. “Daar kijken we ook met veel tevredenheid op terug”, vertelt Pascalle die niet van plan is het trucje van de eerste keer exact te herhalen. “Uiteraard willen we stappen maken”, zegt ze. “Het laatste gala is uitgebreid besproken en geëvalueerd. Daarbij hebben we ook de reacties vanuit het publiek meegenomen. Ook zij hebben zich uitgesproken en aangegeven wat zij goed vonden en wat er voor verbetering vatbaar is.” Pascalle geeft aan dat de organisatie de dialoog ook heeft opgezocht. “Wie zich wil ontwikkelen moet open staan voor suggesties, op- en aanmerkingen”, weet ze. Het einddoel is duidelijk. Een knallend en dynamisch sportgala waar de sporter centraal staat. “Dat was vorig jaar – tijdens onze vuurdoop- ook de insteek”, aldus Pascalle. “Dat is ook gelukt. Toch bleek achteraf dat we meer tijd in hadden kunnen, en misschien wel moeten, ruimen voor de sporters zelf. Ja, het was dynamisch en het verveelde geen moment, maar het ging ook vrij snel. Daar hebben we een balans in gezocht, die we ook denken te hebben gevonden.” Het enthousiasme spat van het gezicht van Pascalle die duidelijk aangeeft dat het wat haar betreft wel los mag gaan. “Vorig jaar was goed, maar dit keer willen we een nog mooiere editie van het Sportgala Noordenveld neerzetten.” Daarbij is het publiek ook dit keer weer meer dan welkom. Pascalle: “We hebben genoten van de volle zaal die afgelopen jaar in de Pompstee het gala bijwoonde. Mensen die na afloop ook gezellig bleven hangen om de resultaten na te bespreken. Zo zien wij dat graag. Het gala werd altijd al drukbezocht, maar om al die mensen na het gala met elkaar in gesprek te zien gaan was een schitterende ervaring.” Zij hoopt dit jaar dan ook te kunnen rekenen op hetzelfde enthousiasme vanuit het publiek.

Aan de genomineerden zal het niet liggen. Zoals gezegd zijn de genomineerden reeds bekend en wordt er al volop gestemd. Wie zijn of haar stem nog niet heeft uitgebracht op www.sportstimuleringnoordenveld.nl kan dat nog doen. In de Krant lichten wij de komende weken de sporters, ploegen en evenementen uit. Bij de heren hebben we een breed scala aan sporten vertegenwoordigd. Wat te denken van tennistopper Sander Jans, profvoetballer Tom van de Looi en veelwinnaar op de fiets Patrick van der Duin. Bij de dames is het een tweestrijd tussen zwemmen (Annette Korving) en paardensport (Linda Boelens). Echt harde noten zijn er gekraakt tijdens het nomineren van de sporttalenten. Een goed teken natuurlijk, daar het aangeeft dat Noordenveld barst van het sporttalent. Normaliter bestaat een categorie uit vijf, soms zes genomineerden. Dit jaar dingen liefst zeven jongelingen mee voor de titel Sporttalent van het Jaar 2017. De Noordenvelder talenten presteren niet alleen binnen de gemeente- en provinciegrenzen, maar zelfs tot ver buiten de landsgrenzen. Ook bij de sportploegen is er een grote diversiteit. KV Noordenveld mag proberen haar titel te verdedigen, maar krijgt daarbij wel concurrentie van de uitstekend presterende voetbalploegen uit Norg en Nieuw-Roden. Ook tennisclub REO liet zich dit jaar niet onbetuigd, zoals er ook op hoog niveau gehockeyd wordt in Noordenveld. En dan mag het publiek natuurlijk ook nog eens kiezen wat voor hun hét sportevenement van 2017 is en welke sporter met een beperking gehuldigd gaat worden. Dus, noteer 27 januari alvast in uw agenda. De locatie is, zoals vanouds, De Pompstee te Roden. En vergeet ook vooral niet uw steun uit te spreken voor uw topper! Stemmen op uw favorieten kan via www.sportstimuleringnoordenveld.nl.