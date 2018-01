Sportgala Noordenveld: het grootste sportfeest van het jaar

NOORDENVELD – Op zaterdag 27 januari vindt het jaarlijkse sportgala weer plaats in de Pompstee te Roden. Net als ieder jaar mogen de inwoners van Noordenveld de beste sportman, sportvrouw, sporttalent, sportploeg, sporter met een beperking en sportevenement kiezen van het afgelopen jaar. De stembussen zijn inmiddels al lang en breed geopend, en tegen het einde van de maand zal er aan alle onzekerheid een eind komen. Dan staan namelijk de beste sporters van het afgelopen jaar uit de gemeente Noordenveld op het podium van de Pompstee.

Dit jaar zijn de genomineerden voor Sportman van het Jaar tennisser Sander Jans, zwemmer Marcel Jonkman, de voetballers Guido Koolen en Tom van der Looi en wielrenner Patrick van der Duin. Stuk voor stuk sporters met een bijzonder staat van dienst, tijdens het afgelopen jaar. Neem nu Patrick van der Duin, die tijdens de Wielermeerdaagse Noordenveld-Westerkwartier huishield en er met het eindklassement vandaan ging. Of Tom van der Looi, die furore maakt als jeugdinternational.

Linda Boelens en Annette Korving gaan met elkaar de strijd aan om de titel ‘Sportvrouw van het Jaar’. Linda Boelens werd Nederlands Kampioen eenspannen tuigpaarden tijdens de Norgermarkt concours, waar Annette Korving zilver veroverde op de Nederlandse Masters Kampioenschappen 200 meter schoolslag.

De genomineerde talenten zijn paardrijdster Ava Krause, wielrenner Adne Koster, grasbaanracer Sem Ensing, kickbokser Christy Bo, acrogymmer Demi Vogel, motorrijder Jeroen Hilster en hockeyster Jolijn Essink. Alle talenten zijn het afgelopen jaar kampioen geworden en kunnen vooruitkijken naar een hoopvolle sporttoekomst.

De verkiezingsstrijd om de titel ‘Sportploeg van het Jaar’, zal gaan tussen MHC Dames 2, KV Noordenveld, V.V. Nieuw Roden mannen 1, V.V. Nieuw Roden dames 1, REO Mannen en V.V. GOMOS. MHC Roden pakte met overmacht het kampioenschap en scoorde liefst 180 maal. KV Noordenveld en V.V. GOMOS werden dit jaar ook tot kampioen gekroond en de mannen van V.V. Nieuw-Roden wisten promotie naar de derde klasse af te dwingen. De dames van V.V. Nieuw-Roden lijken ieder jaar kampioen te worden en 2017 vormde hierop geen uitzondering. In het zaalvoetbal spelen zij zelfs in de Eredivisie en maken zij kans op de titel. Het herenteam van REO Roden werd afgelopen seizoen kampioen in de hoofdklasse en mag met recht een succesploeg worden genoemd. Kampioenschappen vielen er afgelopen jaar genoeg te vieren in de gemeente Noordenveld.

REO speelt ook mee om de titel van Sportevenement van het Jaar. Het Nationaal Ranglijst Toernooi van REO wordt jaarlijks goed bezocht en trekt veel bekijks. De Drenthe 200 was dit jaar een helletocht, zo gaven de deelnemers aan. Desondanks een heus spektakel wat ieder jaar op veel animo kan rekenen. Vaste klant in deze categorie is de Slag om Norg. Met een mooi deelnemersveld en een prachtig parcours, een gedegen kandidaat voor de eervolle titel. Hetzelfde geldt voor de Lus van Roden, wat in de regio ontzettend leeft en ieder jaar veel bekijks trekt. Ook het Tuigpaardenconcours Norg en de Noorderlijke Kampioenschappen SGW mogen niet ontbreken.

Tot slot is er de categorie Sporters met een beperking. Voor die categorie zijn twee zwemmers van Flotar genomineerd, Job van Lienden en Allexander Wassenaar. Zij strijden om de titel met de voetballers van het jeugd G-elftal van ONR. Een prachtige categorie met sporters die laten zien dat plezier en presteren goed samen gaan.

Net als ieder jaar, ligt de organisatie in handen van Stichting Sportstimulering Noordenveld. Zij hopen er weer een spectaculair evenement van te maken, waarbij sportiviteit centraal moet staan. Het Sportgala is inmiddels niet meer weg te denken in de regio. Dit jaar wordt deze voor de veertiende maal georganiseerd, waarmee het grootste sportfeest van het jaar al een heuse traditie mag worden genoemd. Wie er met de prijzen vandoor gaan, is de grote vraag. Stemmen kan nog tot 14 januari. Dit kan via www.sportstimuleringnoordenveld.nl en www.dekrantnieuws.nl.

Wat: Sportgala Noordenveld

Wanneer: Zaterdag 27 januari, vanaf 20:00 uur

Waar: De Pompstee te Roden

Info: www.sportstimuleringnoordenveld.nl en www.dekrantnieuws.nl.