Sportgala Noordenveld in de steigers

Welke sporttoppers worden dit jaar gehuldigd?

NOORDENVELD – De datum is bekend; 26 januari is de grote dag waarop sportend Noordenveld centraal staat. Ook dit jaar strijden de beste sporters van Noordenveld in zes categorieën om de eeuwige roem. De editie van vorig jaar leverde een aantal schitterende winnaars op. De Krant blikt terug op de laatste editie van het Sportgala én vooruit. Want dat het sportiefste feest van Noordenveld nog mooier en groter zal worden staat buiten kijf.

Vrolijke gezichten bevolken de Pompstee waar eind januari 2018 de grootste Noordenveldse sporthelden in het zonnetje worden gezet. Er werd hard gejuicht om de winst van de g-voetballers van ONR. Zij bleken de grote favoriet bij het publiek en ook de kundige jury zag geen reden om de prijs niet aan de talenten uit te reiken. Waren de andere genomineerden Job van Lienden en Alexander Wassing minder dan de voetballers? Welnee, ook zij behaalden –hetzij in een zwembad- uitzonderlijk goede resultaten en ontvingen dan ook geheel terecht een medaille. Want, zoals te doen gebruikelijk in de categorie ‘Sporters met een beperking’ zijn er geen verliezers, louter winnaars. Ook bij de sporttalenten was het spannend. In totaal waren er zeven genomineerden, te weten Ava Krause, Adne Koster, Sem Ensing, Christy Bo, Demi Vogel, Jeroen Hilster en Jolijn Essink. Uiteindelijk werden wielrenner Adne, kickbokser Christy en grasbaanracer Sem op het podium geroepen. Het is Adne die er met de prijs vandoor SSNgaat. Lang feestvieren zat er voor de toekomstige topwielrenner niet in, want de volgende dag had Koster al weer een wedstrijd waar gepresteerd moest worden. Na de talenten werd de vraag beantwoord wat het ‘Sportevenement van het jaar’ is geweest. Gelet op de vele mooie evenementen die Noordenveld rijk is, nauwelijks een abc’tje te noemen. De Slag om Norg, de Lus van Roden en de Drenthe 200 vormden de top 3. Het Nationaal Ranglijst Toernooi van REO, het Tuigpaardenconcours Norg en de Noorderlijke Kampioenschappen SGW behoorden ook tot de genomineerden. Niet geheel verrassend ging een fietsevenement er met de prijzen vandoor op het Sportgala van ‘fietsgemeente Noordenveld’. De Drenthe 200, dit jaar een helletocht met een groot deelnemersveld, was uiteindelijk de grote winnaar. Nog voor de pauze stond de uitreiking van de oeuvreprijs op het programma. Een prijs, voor iemand die al jarenlang een grote rol heeft gespeeld in de Noordenveldse sport. Vorig jaar viel die eer te beurt aan Jan van der Klei, die 65 jaar lang in allerlei segmenten van de paardensport werkzaam was. Burgemeester Klaas Smid reikte de oeuvreprijs uit, nadat hij de tijd heeft genomen om de verdiensten van Van der Klei allemaal op te noemen. Dat duurde even. Familie van wijlen Ben Boers – naar wie de prijs vernoemd is – feliciteerden de winnaar met deze zeer terechte prijs. In het tweede bedrijf van de avond werd Patrick van der Duin uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. Een mooie onderscheiding voor een talentvolle wielrenner die sterk terug was gekomen van hardnekkig blessureleed. In een emotionele speech vertelde hij de jonge talenten in de zaal dan ook te blijven vechten voor hun kansen, ook al zit het soms even tegen. Bij de categorie Sportvrouw van het Jaar, liepen de emoties minder hoog op. Winnares was Linda Boelens uit Norg, die daarmee zwemster Annette Korving voor zich hield. Boelens, zelf Nederlands kampioen eenspannen tuigpaarden, bleef nuchter onder alle felicitaties. Tot slot werd de Sportploeg van het Jaar bekendgemaakt. Genomineerd waren MHC Roden 2, kv Noordenveld, v.v. Nieuw Roden, v.v. GOMOS, het herenteam van REO Roden en de voetbaldames van v.v. Nieuw Roden. Dubbel kans voor de blauwhemden dus, maar het was GOMOS uit Norg dat er met de hoofdprijs vandoor ging.

Wie er komend jaar op het podium verschijnen en gehuldigd worden? Dat blijft nog even in nevelen gehuld. Nog altijd is de organisatie druk bezig met het sorteren en uitzoeken van de genomineerden die ook dit jaar weer fanatiek zijn voorgedragen door het publiek. Vanaf eind november openen de stembussen en mag het publiek stemmen op hun favoriete sporters, sportploeg en evenement. Aan de categorieën is niet gesleuteld. Niet nodig ook, omdat het Sportgala van Noordenveld nog altijd een groot succes is. Ook dit jaar strijden de genomineerden om de prijzen en de eeuwige roem in de categorieën Sportman van het Jaar, Sportvrouw van het Jaar, Sportploeg van het Jaar, Sportevenement van het Jaar, Talent van het Jaar, Sporter met een beperking van het Jaar en wordt de Oeuvreprijs uitgereikt aan een persoon met een groot sporthart en een eindeloze lijst vol verdiensten voor de Noordenveldse sportwereld. Noteer alvast in uw agenda; zaterdag 26 januari, het Sportgala van Noordenveld. Uiteraard live bij te wonen in de Pompstee te Roden!