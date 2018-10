Sportieve klaverjasstrijd barst in november weer los

Ton Krans organiseert alweer het 22ste bedrijvenklaverjastoernooi

RODEN – Het kan niet missen. In november staat uiteraard weer het jaarlijkse bedrijven klaverjastoernooi op het programma. Onder de naam ‘Klaverblad Verzekeringen bedrijven klaverjastoernooi gemeente Noordenveld 2018’ – een hele mond vol – zal dit bedrijventoernooi voor de 22ste keer losbarsten. Drijvende kracht achter dit welbekende toernooi, is Ton Krans. De oud-medewerker van de gemeente Noordenveld, vertelt over het ontstaan van het toernooi dat al sinds jaar en dag op de agenda van menig regionaal bedrijf prijkt.

Het bedrijvenklaverjastoernooi is ontstaan bij de gemeente Noordenveld. Ton, die jaren lid was van de personeelsvereniging van de gemeente en nog steeds de klaverjasavonden bijwoont, herinnert zich de toernooien die dan altijd om toerbuurt georganiseerd werden. ‘Dat deden we samen met Cordis, Gti, Ucosan en Gemeentewerken. Ieder van hen deed met zestien personen mee’, zegt Ton. De leuke avonden wilde Ton graag een vervolg geven en dus ging hij op zoek naar bedrijven uit de buurt die ook mee wilden doen. Zo klopte Ton eens aan bij Volksvermaken Roden, maar namen zij de organisatie van het toernooi niet voor hun rekening, dat was teveel organisatiewerk.

Uiteindelijk kwam de fervent klaverjasser bij Doede Pool terecht. ‘Hij was directeur bij Unit 4, wat toen nog in de Havezathe Mensinge zat. Ik vroeg hem of hij een programma kon verzinnen, waarmee deelnemers aan een klaverjastoernooi zouden automatisch zouden worden ingedeeld, zonder dat ze twee keer met dezelfde spelers aan tafel zouden zitten’, vertelt Ton. ‘De grote man was Jan Huizinga, die een systeem bedacht waarbij dat kon. Dat systeem gebruiken we nog steeds en is uniek.’

Zo kon het dat in 1997, onder de naam van hoofdsponsor Systion, het eerste toernooi kon plaatsvinden. Liefst 88 deelnemers schreven zich in en kaartten bij ‘Piet en Griet’, waar destijds het eerste toernooi werd georganiseerd. Later zou het toernooi worden verplaatst naar de Pompstee. Het bedrijventoernooi groeide door de jaren heen en op zijn hoogtepunt deden er liefst 256 mensen mee. ‘Toen zaten er zelfs mensen op het toneel te kaarten’, zegt Ton. Dit jaar rekent Ton op een iets kleiner aantal. ‘Meestal hebben we tussen de 180 en 200 deelnemers. Dat zal dit jaar ook zoiets zijn.’ Waar in de landelijke media vaak berichten verschijnen over het ‘uitsterven van de klaverjassport’, ziet Ton die trend absoluut niet. ‘Daar merk ik niets van. We hebben altijd veel deelnemers’, zegt hij. Belangrijk is volgens hem vooral de sfeer. ‘Er wordt niet met het mes op tafel gespeeld. Gezelligheid is belangrijk.’

Onder de inschrijvingen die Ton jaarlijks binnenkrijgt, ziet hij veel terugkerende teams. ‘Een aantal kan ik van tevoren al op papier zetten’, zegt hij. ‘De gemeente Noordenveld doet bijvoorbeeld altijd mee. Meestal met een team van de buitendienst. Of het college al eens heeft meegedaan? Dat hebben we wel geprobeerd, maar dat is nog niet gelukt. Het zou leuk zijn als het college of de gemeenteraad eens een team zou optrommelen.’

Tijdens het toernooi krijgt Ton hulp van drie anderen. Een goede kennis, zijn dochter en Jan Huizinga, die nog steeds betrokken is bij het bedrijven klaverjastoernooi. Op deze manier is het organiseren van het evenement goed te behappen. Bovendien heeft Ton er plezier in.

Inmiddels heeft het toernooi met Klaverblad Verzekeringen uit Zoetermeer een hoofdsponsor tot en met 2023. Voorafgaand aan het toernooi is Ton vooral bezig met het werven van sponsoren. ‘Daar zit het meeste werk in, samen met het verspreiden van de inschrijfformulieren.’ Dankzij de sponsoren spelen de deelnemers wederom om een aantal fraaie prijzen. Hierdoor zal het team dat na drie boompjes boven aan staat, zeker niet met lege handen vertrekken. Daarnaast wordt er een wisselbokaal aangeboden, die zal worden verdedigd door het team van Feeder One uit Roden. Ook voor de individuele spelers zijn er uiteraard prijzen te winnen, aangeboden door de vele sponsoren.

Teams betalen veertig euro per inschrijving. Een team bestaat uit acht personen en bedrijven mogen meerdere teams inschrijven. Het toernooi vindt plaats op vrijdag 23 november, vanaf 20:00 uur. Er worden totaal drie boompjes gespeeld. Namens de organisatie roept Ton buurt- en sportverenigingen eveneens op om zich aan te melden.

Meer informatie is te verkrijgen via www.klaverjastoernooi.nl. Mailen en bellen met Ton Krans kan ook: krans.a@ziggo.nl of 06 43927130. Aanmelden kan nog tot 18 november. Teams die niet eerder meededen, kunnen het best eerst even contact opnemen.