Sportman van het Jaar is een wielrenner, autocoureur, voetballer of tennisser

Wie volgt Patrick van der Duin op?

NOORDENVELD – Nog een dikke maand en dan vindt hét Sportgala van Noordenveld weer plaats. De Pompstee zal dan het decor zijn voor een grootse avond waarop de sporthelden van de gemeente zullen worden geëerd. De komende weken zal De Krant de verschillende categorieën belichten. Deze week beginnen we met de categorie ‘Sportman van het Jaar’.

Begin dit jaar was het wielrenner Patrick van der Duin die er met deze prestigieuze prijs vandoor ging. De uit Nieuw-Roden afkomstige Van der Duin – inmiddels woonachtig in Groningen – gaf na het winnen van deze prijs een emotionele speech, waarin hij sporters aanspoorde vooral in zichzelf te geloven en door te gaan wanneer het lastig werd. Een op en top sportman dus. De vraag is nu: wie gaat hem opvolgen?

Eén van de mogelijke opvolgers is de pas 18-jarige Adne Koster. Eveneens een wielrenner en niet zo’n kinderachtige ook. Adne werd dit jaar tweede in de Ronde van Vlaanderen voor junioren en sleepte in Roden de ‘Acht van Noordenveld’ in de wacht. Een grootse prestatie. Vorig jaar werd Adne nog verkozen tot ‘Sporttalent van het Jaar’. Dit jaar doet hij mee met de grote jongens. Adne: ‘Het lijkt me leuk om nu direct Sportman van het Jaar te worden. Dat zou toch mooi zijn.’ Het zou een unieke prestatie zijn. Van Talent van het Jaar direct doorstoten tot Sportman van het Jaar. Terugkijkend op het afgelopen wielerjaar, blijft vooral de winst in de Acht van Noordenveld hem bij. ‘Dat was echt een kick. Mijn moraal kreeg op de Brink een boost, waardoor ik wist te winnen. De Ronde van Vlaanderen was ook mooi, maar daar ken je de mensen langs het parcours niet. In Roden natuurlijk wel.’ Adne heeft de overstap gemaakt naar het Alecto Cycling Team uit Valkenswaard. Hiermee is hij slechts één niveau verwijderd van de professionele renners. De blonde renner is momenteel vooral hard bezig om een zo compleet mogelijke renner te worden. ‘Wielrenners moeten tegenwoordig all-round zijn. Daar horen wedstrijden op kasseien bij. Verder hou ik ervan om waaiers te rijden. Ook tijdrijden en klimmen vind ik mooi. Zo probeer ik mij zoveel mogelijk te ontwikkelen.’

In welke koers wij hem in de toekomst voorbij zien stuiven op tv, durft Adne nog niet te zeggen. ‘Er zijn zoveel mooie koersen. Ik weet echt niet hoe het loopt. Ik focus me er nu gewoon op mijn ontwikkeling.’ Dat de wielrenner blij is met zijn nominatie, staat buiten kijf.

Ook voetballer Enrico Wardenier is vereerd door zijn nominatie. Zijn 36 doelpunten in 26 wedstrijden in het seizoen 2017/2018, baarde veel opzien. Een bizar doelpuntenmoyenne. Het leverde VV Roden weliswaar geen promotie op, maar om ‘Wardo’ kan niemand meer heen. ‘Dit seizoen heb ik er acht inliggen’, zegt Enrico. ‘Dat kan beter. Al moet ik ook zeggen dat de competitie sterker is ten opzichte van vorig jaar. Toen had je ploegen als Forward en Amicitia, die echt minder waren. Nu staat Peize laatste en zijn de onderlinge verschillen kleiner.’ Met acht doelpunten uit negen wedstrijden doet Wardenier het nog steeds uitstekend, maar hij voelt dat het beter kan.

Van de andere genomineerden voor ‘Sportman van het Jaar’ weet hij niet zoveel. Alleen dat Adne Koster vorig jaar werd uitgeroepen tot ‘Talent van het Jaar’. Ondertussen is Enrico druk bezig geweest om via sociale media stemmen te werven. ‘Ik heb via Facebook vrienden gevraagd om te stemmen. Daaruit blijkt dat ik al een aantal stemmen heb verworven’, zegt Enrico. Dat hij de enige genomineerde is die een teamsport beoefent, in plaats van een individuele sport, maakt volgens hem weinig verschil. ‘Niemand kan het alleen. Als Adne Koster een lekke band heeft en die zelf moet plakken, heeft hij ook een probleem.’ Ook weer zo.

Dan Koen Maris. Nederlands kampioen stockcar. Een mooie prestatie en dus een logische nominatie. ‘Ik ben er niet zo mee bezig moet ik eerlijk zeggen’, laat hij weten. ‘Ik ben zes of acht jaar geleden ook genomineerd geweest. Ik vind het wel mooi hoor, maar meestal gaat zo’n prijs naar een schaatser of wielrenner. Die sporten zijn gewoon veel groter.’ Nog een probleem: Koen kan op zaterdag 26 januari niet aanwezig zijn. ‘Ik moet naar een autobeurs. Die kan ik niet afzeggen. Als ik wél win, dan kom ik de prijs persoonlijk ophalen.’

Ook tennisser Jarno Jans dingt mee om de titel ‘Sportman van het Jaar’. De achttienjarige tennisser heeft een topjaar achter de rug. Eén van de hoogtepunten was de toernooiwinst in Emmen. Door dit tweesterrentoernooi op zijn naam te schrijven, nestelde Jarno zich in de Top 50 van het Nederlandse tennis. Daarnaast won hij in de eerste kwalificatieronde van het Nederlands Kampioenschap, maar liep hij het hoofdtoernooi net mis. ‘Het was wel een beleving. Ik speelde op een veld met tribunes waar er plaats was voor vijfhonderd man’, zegt Jarno, die in 2018 ook nog even twee dubbeltitels op zijn naam schreef. Momenteel staat Jarno 45e in de enkelranking van Nederland en 31e bij de dubbel. ‘Eerlijk gezegd had ik de nominatie wel verwacht’, zegt Jarno dan ook. ‘Vorig jaar werd Sander genomineerd en werd ik als onderdeel van REO Heren 1 ook genomineerd. Het liefst was ik toen al individueel genomineerd, maar dat was helaas niet het geval.’ Nu dus wel. En Jarno is er blij mee. ‘Ik ben al een beetje bezig geweest om stemmen te werven. Een aantal tennissers die ik train gaven al aan op mij te hebben gestemd. Erg leuk.’ De komende jaren wil Jarno vooral hoger klimmen op de nationale ranglijst. En ook over de grens kijken staat op zijn bucketlist. ‘Een scolarship in Amerika lijkt me wel wat. Dat heeft Sander nu ook. Internationale wedstrijden spelen staat zeker in de planning.’