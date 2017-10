EEN – Rij- en Menvereniging Mensinghe uit Roden organiseerde dit weekend voor de tweede keer een oefencross op het Ronostrand te Een. In deze oefencross kwamen de deelnemers met hun paard of pony over een parcours van twee kilometer lang met verschillende crosshindernissen. De organisatie kon dit jaar weer rekenen op een breed deelnemersveld. Met meer dan tweehonderd aanmeldingen, viel er voor het aanwezige publiek dan ook meer dan genoeg te zien