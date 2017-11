Sprookjesachtig kerstdorp in de HJC-manege in Tolbert  

TOLBERT – Twinkelende lichtjes, vrolijk versierd, veel kraampjes met prachtige artikelen, kleurrijke decoraties, gezellig brandende vuurpotten, vele geuren van overheerlijke diverse lekkernijen en een gezellige sfeer, dát is het beeld dat men weer kan verwachten op de uitgebreide en gevarieerde kerstmarkt in Tolbert, die plaatsvindt op zaterdag 9 en zondag 10 december in de H.J.C. manege aan de Hoofdstraat in Tolbert!

Het bestuur van Volksvermaken Tolbert gaat voort op de ingeslagen succesvolle weg en heeft een nóg weer mooiere kerstmarkt dan in voorgaande jaren weten samen te stellen dit jaar. Bewust is ook nu weer gekozen voor een overdekte kerstmarkt, lekker verwarmd voor de bezoekers en zeer sfeervol ingericht. Het aantal kraampjes dat aanwezig is, is het maximale aantal dat we kunnen bergen. Rond 60 kramen met kerstartikelen, kerststukjes, glühwein, ambachtelijke producten, kunstnijverheid, lekkernijen, versnaperingen en de rondwandelende kerstman maken dat het een zeer complete en sfeerrijke kerstmarkt is die zijn weerga in onze regio niet heeft. Diegenen die op zoek zijn naar een speciaal cadeau of een originele accessoire voor de kerstoutfit komt hier volledig aan zijn trekken. Om het voor de duizenden bezoekers nog aantrekkelijker te maken komen verschillende muzikanten en bandjes prachtige kerstliederen zingen gedurende deze twee dagen. Zo is er zaterdag een optreden van “Flex music Woldhoorn” en het Shantykoor. Op zondag zal de band “6 Pack” optreden en zorgen voor een echte kerstsfeer. Voor de kinderen is er gelegenheid om een creatief uit de voeten te kunnen. Popcorn en andere lekkernijen maakt de kerstmarkt voor de jongeren compleet. Kerstdorp Tolbert heeft alle bezoekers van jong tot oud héél veel te bieden in een prachtige ambiance en is het bezoeken zéker waard.

De zeer sfeerrijke kerstmarkt vind plaats op zaterdag 9 december van 12.00 uur tot 21.00 uur en zondag 10 december van 11.00 uur tot 17.00 uur in de verwarmde H.J.C.-manege aan de Hoofdstraat 53 in Tolbert. Kosteloos parkeren kan in de directe nabijheid van de manege.