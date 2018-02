Stakeholders laten zich uit over Centrumontwikkeling

Raad van Noordenveld

Een geslaagde bijeenkomst afgelopen donderdag in het Wapen van Drenthe. Daar kwamen de belanghebbenden van de centrumontwikkeling tezamen, om in de vorm van een talkshow te discussiëren over de aanstaande centrumontwikkeling. De organisatie hiervan lag in handen van de gemeente en, je moet het ze nageven, dat hadden ze perfect aangekleed. Presentatrice Evelien Bouma bleek een schot in de roos en de aanwezigen konden allemaal hun standpunt duidelijk ventileren. ‘Verbinden’ was één van de woorden die vaak voorbij kwam. Dat de verschillende musea in Roden (Museum Havezate Mensinge, Museum Kinderwereld en het Scheepstrakabinet) moeten samenwerken, werd onlangs al geconcludeerd door interim-manager Nina Hiddema. Mara Bosboom van Museum Kinderwereld, zag echter ook een samenwerking met Volksvermaken wel zitten. Rik van der Es, die namens de vereniging aanwezig was, schrok hier een beetje van. Natuurlijk reikt Volksvermaken eenieder graag de hand, maar hoe zou je de evenementen van Volksvermaken met bijvoorbeeld Museum Kinderwereld kunnen verbinden? Bosboom zag het wel zitten. Waarom zou je de bezoekers van het ‘peerdjerennen’ tijdens de Rodermarkt niet naar het museum kunnen krijgen? Ondergetekende schoot hiervan een beetje in de lach. Ik zie iemand die zojuist een hele middag gokken achter de rug heeft, niet direct met een stuk in de kraag een museum binnenwandelen. Of je dat moet willen is daarnaast ook de vraag. Bosboom wees echter op de Drenthe200. ‘Daar kwamen veel gezinnen op af. Die kun je dan mooi naar het museum lokken’, opperde zij enthousiast. Dat mag wel zo zijn, maar Drenthe200 is geen evenement dat door Volksvermaken wordt georganiseerd. Uiteindelijk was het schieten met losse flodders, daar Bosboom niet duidelijk kon maken hoe Volksvermaken en de musea samen konden werken. Een enthousiast plan dus, maar inhoudelijk slaat het tot nog toe als een tang op een varken.

Samenwerken met Volksvermaken bleek sowieso erg in trek tijdens de bijeenkomst donderdagavond. Rolina Bekkema, zag op het gebied van marketing een mooie taak voor Volksvermaken weggelegd. Aangezien zij als één van de weinige stakeholders hun pr-zaken namelijk wél goed geregeld hebben, leek het Rolina een goed idee om hun dan maar met de marketing van alle belanghebbenden te belasten. Van der Es viel op dat moment bijna van zijn stoel van de schrik en antwoordde dat hij liever iemand vanuit de gemeente ziet worden aangesteld die zich boven alle partijen met de marketing gaat bemoeien. Rik zei het niet, maar Volksvermaken heeft het voor een vrijwilligersorganisatie al druk zat.

In Noordenveld hebben we maar weinig te klagen. Het gaat eigenlijk heel goed in deze gemeente. De mensen zijn gelukkig, er is weinig sprake van armoede en het is er fijn wonen. Dat zie je ook terug in de gemeentelijke politiek. De raadsleden kunnen het goed met elkaar vinden en zitten doorgaans op één lijn. Slechts op een aantal punten zijn zij het met elkaar oneens, of zien zij het nét iets anders. Toevallig sprak ik afgelopen week met Menne Kamminga, de nieuwe lijsttrekker van de ChristenUnie. Menne is afkomstig uit Winsum, waar hij ook in de gemeenteraad heeft gezeten. Vergeleken met de politiek aldaar is Noordenveld een oase van rust. Aan de politieke partijen in onze gemeente nu de taak om zich toch op één of andere manier te onderscheiden. Dat is nog niet zo gemakkelijk, geeft ook Menne toe. ‘We zien dat het inderdaad goed gaat in de gemeente, maar op een aantal vlakken kan het nog net iets beter. Daar houden wij ons als fractie mee bezig. Aan sommige onderwerpen net iets meer aandacht geven of net een spade dieper graven.’

Eén van die punten is het begrip eenzaamheid. Tijdens het afgelopen lijsttrekkersdebat in Norg sprak Menne hier dan ook over. Dat deed hij geheel in eigen stijl. Met kalme stem en makkelijk formulerend. De lijsttrekker van de ChristenUnie maakte indruk door vooral heel rustig en kundig over te komen. Zelf was hij echter minder onder de indruk van zijn optreden tijdens het debat. ‘Ik vond het niet goed gaan’, gaf hij toe. ‘Van anderen hoorde ik dat zij het wel goed vonden, maar ik merkte dat ik al jaren geen lijsttrekkersdebat meer gevoerd heb. Ik moet er weer een beetje in komen.’ De kans dat de in Leutingewolde woonachtige Kamminga zich binnenkort kan revancheren in een lijsttrekkersdebat is overigens groot, maar daarover later meer.

