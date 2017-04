Star Wars centraal in Kinderwereld

RODEN – In Speelgoedmuseum Kinderwereld in Roden werd vrijdag de tentoonstelling ‘LEGO Star Warriors, de kracht van het bouwen’ officieel geopend. De tentoonstelling laat een unieke collectie bouwsets van Lego Star wars zien als ook de ontwikkeling hiervan. Met het uitkomen van de Star Wars film bracht LEGO de eerste Star Wars set op de markt. Bij elke nieuwe film verschenen er nieuwe sets. In samenwerking met George Lucas , bedenker van de Star Wars films, creëerde LEGO in 1990 de Star Wars sets en vandaag de dag is het een van de meest populaire lijnen van het huidige LEGO. Star Wars is zoals bekend het fantasieverhaal over de familiegeschiedenis van Anakin Skywalker en speelt zich af in het heelal. Speelgoedmuseum Kinderwereld is open van dinsdag tot en met zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur. Tijdens de vakanties kan men ook op maandag terecht.