Start bouwrijp maken nieuwe fase Oostindie Leek

LEEK – Vanaf 24 juli start Koninklijke Sjouke Dijkstra b.v. (KSD) uit Leek met de voorbereidingen voor het bouwrijp maken van de nieuwste fase van nieuwbouwwijk Oostindie: De Hoven Fase 1.

Aansluitend maakt KSD de eerste fase bouwrijp. Dit begint met het verrijden van grote hoeveelheden grond uit het gronddepot van Oostindie. De Hoven wordt gefaseerd aangelegd. De eerste fase is eind 2017 bouwrijp, waarna hier woningbouw kan plaatsvinden.

De Hoven is zeer ruim van opzet en alle woningen, van rijwoningen tot vrijstaande woningen, hebben een extra diepe tuin. Het gebied krijgt een natuurlijke uitstraling met heide, houtwallen, brinken en vennen. In totaal komen er ruim 300 woningen in De Hoven. In de eerste fase worden naast projectwoningen in alle types ook particuliere bouwkavels aangeboden, waar u zelf een woning op kunt laten bouwen. Er zijn nog enkele bouwkavels beschikbaar