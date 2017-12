Start Drenthe 200 vertraagd door spijkers

RODEN – De start van de Drenthe 200 is vanochtend met vijf minuten vertraagd, omdat er spijkers op het parcours werden aangetroffen. Naar verluidt lagen de spijkers ter hoogte van Langelo op het parcours. De deelnemers komen hier vrij vroeg na de start langs en dus moesten de spijkers eerst worden verwijderd.

De spijkers zijn hoogstwaarschijnlijk expres op het parcours gelegd. Over het motief van de daad is niets bekend. De organisatie was er gelukkig op tijd bij, waardoor de spijkers van het parcours konden worden geveegd en de Drenthe 200 om 6:05 uur dan toch kon beginnen. Burgemeester Klaas Smid loste het startschot.