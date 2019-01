Start Nationale Voorleesdagen op de Van Panhuys

LEEK – Afgelopen woensdag traden de onderbouwleerkrachten van CBS Van Panhuys op voor hun leerlingen. Het toneelstuk ging over de kat Harry. Harry is de hoofdpersoon van het prentenboek van 2019: Een huis voor Harry, van Leo Timmers. Harry zit altijd binnen. Tot Vera de vlinder hem vraagt om tikkertje te spelen. Hij rent achter haar aan, en raakt hopeloos verdwaald. Harry rent kriskras door de stad en komt allerlei verschillende huizen tegen: kleine, grote, hoge, lage, stevige huizen. Tót hij bij een rijtjeshuis aankomt. De bewoonster helpt Harry Vera te vinden en uiteindelijk vindt hij ook zijn eigen thuis terug. De leerlingen van de kleutergroepen zaten volop in het verhaal, dat werd voorgelezen door de directeur!