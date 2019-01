Start nieuw seizoen Murphy’s Quiz Norg

NORG – Vrijdagavond 18 januari gaat vanaf 20.30 uur een nieuw seizoen met Murphy’s Quiz Nights van start bij Café Zwaneveld in Norg. Nieuwe en bestaande teams worden uitgenodigd om maandelijks aan deze gezellige en spannende quizavonden deel te nemen!

Al in 2008 zijn café-eigenaren Arnold en Irma Zwaneveld en presentator Michaël Wiese begonnen met het maandelijks organiseren van zogenoemde “Murphy’s Quiz Nights” bij Café Zwaneveld in Norg. Tijdens deze quizavonden spelen teams van maximaal 5 personen tegen elkaar. Tijdens de quiz wordt ieders algemene kennis, gedurende 8 rondes, grondig op de proef gesteld. Naast de normale vragenrondes is er ook plaats voor een fotoronde en een muziekronde. De quizavonden zijn avondvullend en vinden plaats in een zeer ontspannen en gezellige sfeer. Vanaf 2009 zijn er gedurende de wintermaanden volledige Murphy’s Quiz seizoenen gehouden met 8 quizavonden per jaar. De winnaar van het afgelopen quizjaar was Team Import.

De eerste quizavond van het seizoen 2019 vindt plaats op vrijdag 18 januari. De maanden daarna worden de quizavonden gehouden op vrijdag 15 februari, vrijdag 15 maart en vrijdag 17 mei. Hierna is het zomerstop, in september worden de quizavonden hervat.

De quizavonden beginnen om 20.30 uur. Meespelen kan individueel, maar het is natuurlijk leuker om samen met collega’s, vrienden, familie of bekenden te spelen. Een team bestaat uit maximaal 5 personen. Graag zouden we alle teams willen vragen om zich van tevoren even op te geven. Dit kan via 0592-612271 of info@cafezwaneveld.nl.