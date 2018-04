NIETAP – Deze week werd de officiële start van het Publiek Vervoer Groningen Drenthe verricht bij Café de Waag in Nietap. Vanaf 9 april verzorgen de vervoerders Taxi Nuis, UVO Vervoer, DVG Personenvervoer en Connexxion|De Grooth Vervoer het Wmo-vervoer in de beide provincies. Het feestelijke moment vond plaats in Nietap, omdat dit op de grens van de provincies Groningen en Drenthe ligt.