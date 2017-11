‘Roden bruisend en gezellig houden; dat is het belangrijkst’

RODEN – Het college van burgemeester en wethouders heeft in november het startdocument ‘Centrumontwikkeling Roden’ vastgesteld. Het startdocument ligt in de raad, die hier in december uitspraak over zal doen. In het startdocument wordt de algemene centrumontwikkeling van Roden geformuleerd, die er uiteindelijk voor moet zorgen dat Roden het bruisende hart van de gemeente Noordenveld is én blijft. Wethouder Henk Kosters neemt de moeite om toelichting te geven bij het startdocument en filosofeert over de toekomst van het dorp.

De centrumontwikkeling kan geen Rodenaar ontgaan zijn. Allereerst werd de Albertsbaan aangepakt. Een groot en redelijk duur project, maar het resultaat mag er zijn. Momenteel wordt er gewerkt aan fase 2, waarbij er voornamelijk naar de winkelbeleving van de consument wordt gekeken. ‘We zijn begonnen met de zogenaamde ‘retail- agenda’. Tegenwoordig willen consumenten meer dan alleen een boodschap doen. Wanneer zij gaan winkelen, moet dit een beleving zijn en hechten zij aan gezelligheid. Die gezelligheid moet je in Roden behouden, maar de vraag is hoe je dat doet. Eén van de dingen waar je dan bij uitkomt, is het concentreren van de winkeloppervlakte. Oftewel, de winkels moeten dicht bij elkaar zitten en een echt centrum vormen’, zegt wethouder Kosters. Daarnaast wordt in het startdocument gekeken naar de Heerestraat, die dé winkelstraat van Roden moet blijven. ‘De beeldkwaliteit in de Heerestraat kan verhoogd worden. Denk hierbij aan de plaatsing van wegwijzers en de aanpak van straten in het centrum. Het zou mooi zijn als wij straten in het centrum renoveren met dezelfde kwaliteit als de Albertsbaan. Maar we kijken ook naar het verfraaien van bepaalde steegjes.’ Kosters wil hiermee aangeven dat een fraaie steeg een bepaald karakter kan geven aan het straatbeeld, waardoor het centrum er als geheel gezelliger uit komt te zien.

Niet alleen het straatbeeld kan worden verfraaid, bij de Centrumontwikkeling wordt ook gekeken naar de parkeergelegenheid in het centrum. ‘De Heerestraat staat eigenlijk altijd vol met auto’s. Dit geeft een heel rommelig straatbeeld en dat is jammer. Als gemeente en betrokkenen kom je dan voor een dilemma te staan: ga je de parkeerplaatsen in de Heerestraat verwijderen, of ga je zorgen dat er makkelijker in de Heerestraat kan worden geparkeerd?’, zegt Kosters. ‘Er zijn mensen die willen dat de parkeerplaatsen in de Heerestraat verdwijnen, maar de ondernemers geven aan dat de consument graag de auto vlak voor de deur parkeert. Daar moeten wij dus goed naar gaan kijken.’

In ieder geval blijft het parkeren gratis, zegt Kosters. ‘Misschien moeten we proberen om het verkeer te ontmoedigen om door het centrum te rijden en daar te parkeren. Maar je kunt ook denken aan het aanleggen van bepaalde parkeerbrinkjes in het dorp. Dat zijn brinkjes die je kunt gebruiken als parkeerplaats, maar als er geen auto staat heb je een mooie brink. Over zulke dingen wordt nagedacht in de Centrumontwikkeling.’

‘Een ander punt is digitalisering’, zegt Kosters. ‘In het startdocument hebben wij het over een openbaar wifinetwerk voor de consumenten in het centrum. Daarnaast vind ik dat Roden ook op internet makkelijker te vinden moet zijn. We moeten ons meer profileren en meer aanprijzen op het internet, zodat men Roden weet te vinden.’

Volgens de wethouder is de vindbaarheid van Roden een heel belangrijk punt. ‘Laatst hebben we een groep studenten uitgenodigd om eens een indruk te krijgen van Roden. Opmerkelijk is dat zij bijna allemaal hetzelfde zeggen: voor je het weet ben je Roden weer uit. Aan de ene kant is dat een goed teken, want het geeft aan dat het qua infrastructuur wel goed zit. Aan de andere kant bind je zo geen mensen aan het dorp, ze blijven niet plakken. En als ondernemer wil je dat juist wél.’ Het wordt een hele uitdaging om het verkeer goed door te laten stromen, maar op hetzelfde moment mensen in het dorp te houden. ‘Daar moet goed naar gekeken worden. Ik denk dan bijvoorbeeld aan wegbewijzering via de Albertsbaan voor mensen die in Roden willen verblijven. Qua recreatie en toerisme valt er ook nog genoeg winst te behalen. ‘De hele gemeente Noordenveld is een prachtig mooi gebied. Neem nu de natuur in de Onlanden of het Mensingebos. In het startdocument stellen wij onszelf de vraag: benutten we dit genoeg? Ook de vrijetijdsboulevard heeft onze aandacht. Achter de schermen zijn we druk bezig met plannen hieromheen, zodat er wat reuring ontstaat. Binnenkort komt er een ‘pumptrack’ te staan, een soort mini mountainbike parcours. Maar we moeten er natuurlijk voor zorgen dat er permanent wat gebeurt.’

Het is niet verwonderlijk dat de gemeente kiest voor een mountainbike- gerelateerde invulling van de vrijetijdsboulevard, aangezien Noordenveld zich als ‘fietsgemeente’ wil profileren. ‘Mountainbiken is hot’, zegt Kosters. ‘Vandaar dat wij daar ook veel op inspelen. Neem nou het plan voor eenmtb- route in het Mensingebos, voor de fietser echt een hele beleving. Door in de gemeente mooie routes uit te stippelen voor mountainbikers en ze hier de juiste voorzieningen te bieden, zou je veel fietsers kunnen stimuleren om hier te komen. Dat is voor de horeca dan weer positief.’

Tot slot moet er ook gekeken worden naar de huidige inwoners van het dorp en hoe je die kunt behouden. ‘Je ziet dat jonge mensen veel naar de stad trekken. Of dat te maken heeft met het woningaanbod, durf ik niet te zeggen. Maar we zullen daar sowieso naar moeten kijken. We willen de jongere gezinnen namelijk wel behouden, omdat Roden anders een grijs dorp wordt. Met grijs is niets mis hoor, maar we moeten er voor waken dat het niet uitsluitend grijs is’, vindt Kosters. Tegelijkertijd ziet hij ook een omgekeerde beweging. ‘Mensen die vroeger naar de stad vertrokken, zie je na een aantal jaren weer terugkeren naar Noordenveld. Het geeft wel aan dat men hier fijn woont en ook graag wil wonen.’ Het onderzoek waaruit blijkt dat de gelukkigste mensen in Noord-Drenthe wonen, verbaast hem dan ook niet. ‘Alle wethouders in Nederland zeggen dat ze in het mooiste deel van Nederland wonen, maar in mijn geval is het ook echt zo’, lacht Kosters.

Naar de duur van de gehele centrumontwikkeling kan Kosters alleen nog maar gissen. ‘Dat zal tussen de vijf en tien jaar gaan duren, voordat dit alles klaar is. Ik gok op een jaar of zeven’, zegt hij. De financiering van de plannen wordt ook nog een opgave. ‘We krijgen 7,5 ton van de provincie op voorwaarde dat wij zelf ook 7,5 ton bijleggen als gemeente. Daar heeft de raad al mee ingestemd. Daarnaast zal er ook zo’n bedrag van de ondernemers moeten komen. Hoe dat in zijn werk gaat en wie wat betaald, daar moeten we nog mee aan de slag. In ieder geval ligt er nu een plan en weten we wat we willen. Met de meer praktische zaken moeten we later flink aan de gang.’

In ieder geval ziet Kosters de toekomst met vertrouwen tegemoet, waarbij hij ook wijst naar Health Hub Roden. ‘Bij de Health Hub komen het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid samen om de handen ineen te slaan op het gebied van medische ontwikkelingen. Hier komen knappe koppen op het gebied van de medische technologie samen met studenten, waardoor er een soort ‘medical valley’ ontstaat’, zegt hij. De wethouder filosofeert over een toekomst waarbij Health Hub een soort campus vormt, en hiermee een voorloper wordt op het gebied van de zorg.

Goed, ambitie te over als het gaat om het ‘nieuwe’ Roden. Al is nieuw een groot woord. ‘Het allerbelangrijkst is dat we Roden een bruisend en gezellig dorp houden, met een écht dorpskarakter. Dat staat bij ons voorop.’