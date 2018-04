Statushouder Beyene aan de slag bij Dakdekkersbedrijf Arend Barkhuis in Norg

‘Werk is de enige kans op het slagen van een goede integratie’

NOORDENVELD/WESTERKWARTIER – Beyene uit Eritrea kan zijn geluk niet op. De statushouder uit Roden heeft sinds 1 maart een baan bij Dakdekkersbedrijf Arend Barkhuis uit Norg. Dankzij zijn enorme drive er iets moois van te maken in zijn nieuwe land én dankzij zijn arbeidscoach Anton Schmidt, die hem in 10 weken tijd klaarstoomde voor de arbeidsmarkt. Nou ja stoomde…drilde is een woord dat beter past bij de workshops van het VIP project van Vluchtelingenwerk Noord-Nederland. “Een cultuurshock is het voor ze. 360 graden anders dan ze gewend zijn. Op tijd komen, een stevig hand en mensen aankijken. Zo hoort het hier. En dat stampen we er in. De enige kans op een geslaagde integratie is werk.”

Beyene is de eerste statushouder die via het VIP-traject (een samenwerkingsproject tussen ISD Noordenkwartier en Vluchtelingenwerk Noord Nederland) een baan heeft gevonden. Arbeidscoach Anton Schmidt en 10 collega’s startten in mei vorig jaar met een groep van 12 statushouders uit Noordenveld en Leek. In tien workshops bereidt een arbeidscoach de statushouder één op één voor op de arbeidsmarkt. “En geloof me, die workshops zijn pittig. De arbeidscoaches zitten er niet voor de ziel maar voor de zaak. Ze hebben allemaal een zakelijke achtergrond en beschikken over een groot netwerk en levenservaring. We zijn streng. En dat moet ook wel. In hun thuisland krijgen ze de baantjes meestal aangeboden door de familie of overheid. Ze zijn niet gewend om er moeite voor te doen. Op tijd komen is bij veel mensen al een probleem. Dat is wat we ze als eerste duidelijk maken: 10 minuten eerder beginnen dan dat je verwacht wordt zodat je een kop koffie kunt drinken met collega’s. En geen slappe handjes, mensen aankijken en vragen als je iets niet begrijpt. Te laat betekent onmiddellijk een brief naar het ISD. Natuurlijk, de handicap is de taal. Als je om een hamer vraagt krijg je een beitel. Maar door te werken word je gedwongen om Nederlands te spreken.”

De ondernemer moet bereid zijn te investeren. Ze moeten een Stage of werkervaring plek ter beschikking stellen en tijd steken in begeleiding. Maar als het meezit heb je dan ook wat. Een goede, gemotiveerde werknemer waar je als ondernemer subsidie voor kunt krijgen. Arend Barkhuis hoefde niet lang na te denken toen Anton Schmidt hem vroeg of hij eventueel een statushouder een kans wilde geven om als timmerman aan de slag te gaan. Maatschappelijk verantwoord ondernemen vindt hij belangrijk. Een must zelfs. “Gewoon een keer proberen dacht ik. Je hoort vaak van die negatieve verhalen. Dat ze hier komen omdat het hier luilekkerland is. Ze niet willen werken. Daar geloof ik niet zo in. Veel van hen krijgen de kans niet. Met Beyene heeft het goed uitgepakt. Een leuke, leergierige knul. Hij had een timmerachtergrond toen hij bij ons kwam. Ik vroeg hem naar zijn ervaringen als timmerman in Eritrea. ‘Wij doen alleen maar metzeelen’, antwoordde hij. Metselen, bedoelde hij ermee. Hout is in Eritrea duur, daar doen ze alles met beton. We hebben er heel erg om gelachen.”

Beyene heeft vier maanden stage gelopen bij het dakdekkersbedrijf van Barkhuis in Norg. Nooit een keer kwam hij te laat. Fietste iedere dag van Roden naar Norg. Weer of geen weer. Barkhuis is van plan van Beyene een goeie dakdekker te maken. Hem op te leiden tot vakman. Met Beyene komt het wel goed. En met de andere 11 cursisten vast ook wel. Ze zijn begeleid naar stage of opleiding. De arbeidscoach heeft een cruciale rol, benadrukt Schmidt. “Na een goede begeleiding en voorbereiding kan de arbeidscoach de statushouder via zijn netwerk voorstellen bij een bedrijf. We beschikken over een aantal goede coaches, maar we zouden er graag nog een aantal bij krijgen. De Rabobank in Roden heeft er onlangs drie beschikbaar gesteld. Geweldig. En hard nodig. Werk is de enige kans op het slagen van een goede integratie. Een vader die thuis zit te kniezen op de bank is geen goed voorbeeld voor de volgende generatie. De kans dat er nog veel vluchtelingen bij gaan komen in Nederland is klein. Het maatschappelijke deel is in veel gevallen afgerond. Daarom moeten we nu inzetten op werk.” In mei start een nieuw VIP-traject. Tot nu toe zijn er 10 statushouders voor geselecteerd. Daar komen naar alle waarschijnlijkheid nog 2 tot 5 bij. Wie de rol van arbeidscoach op het lijf geschreven is kan Schmidt een mailtje sturen. Bedrijven die het zien zitten om een statushouder een kans te geven ook: aschmidt@vluchtelingenwerk.nl.