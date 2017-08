Statushouders dolblij met VIP diploma!

RODEN- Tien weken geleden startten twaalf gemotiveerde statushouders aan het VIP project. Doel van het project? Competenties en vaardigheden onder de knie krijgen die nodig zijn om zicht op een stage of (vrijwilligers)werk in Nederland te krijgen.

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning worden statushouders. Daarna leggen ze het inburgeringsexamen af. Het gros wil hier graag aan het werk. Eigen geld verdienen, doen wat ze in hun geboorteland ook deden. Eenvoudig is dat niet. De afstand tot de arbeidsmarkt is immens, de taal wordt onvoldoende beheerst, ze hebben vaak geen enkel netwerk en ook de juiste diploma’s ontbreken. Vluchtelingenwerk Noord-Nederland startte daarom het project VIP: Vluchtelingen Investeren in Participeren. Een project dat mede mogelijk gemaakt is door AMIF en voor de tweede keer wordt uitgevoerd in samenwerking met ISD Noordenkwartier.

Deelnemers worden sociaal actiever gemaakt en hen worden competenties en vaardigheden aangeleerd door vrijwillige jobcoaches. Anton Schmidt -jarenlang verschillende managementfuncties bekleed – is één van de jobcoaches en zet zijn eigen netwerk in om statushouders aan een stage of (vrijwilligers)werk te helpen en weet wat belangrijk is. “Ik vind het heel belangrijk dat de deelnemers een elevator-pitch kunnen houden. Ze moeten kunnen verwoorden wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. Dat is de basis. Maar wel een heftig proces en lastig voor veel van de deelnemers”.

Het merendeel van de deelnemers heeft inmiddels een stage of (vrijwilligers)werk. Een paar nog niet. De jobcoaches blijven samen met de klantmanagers van ISD Noordenkwartier nauw in contact met de deelnemers om hen naar het gewenste doel te begeleiden. Allen zijn ze gemotiveerd en dat is het belangrijkste. “Omar, één van de deelnemers kwam binnen in een korte broek en met een pet op zijn hoofd. Nu staat hij hier, strak in een lange broek met een overhemd. Én een diploma op zak. Wij zijn erg trots op deze groep statushouders!”, aldus een glunderende jobcoach.