‘Steen in de vijver voor totale verbetering’

Herinrichting Albertsbaan van start

RODEN – Maandagmorgen om klokslag 10.00 uur werd het startsein gegeven voor de herinrichting van de Albertsbaan. ‘We gaan los’, riep wethouder Auwema enthousiast. ‘Deze herinrichting vormt de steen in de vijver voor een totale verbetering van het centrum van Roden. De komende maanden zullen de bezoekers van het centrum de eerste tastbare resultaten zien. Samen met Zakenkring Roden, VDH Vastgoed en wijkbelangenvereniging Centrum en mede dankzij een financiële impuls van de provincie Drenthe zijn we nu zover.’ Ook Johan Hummel van Zakenkring Roden was content. ‘De aanhouder wint’, liet hij weten. ‘Het gaat nu dus echt gebeuren. Uiteraard is er op de achtergrond al van alles voorbereid, maar nu gaat het echt werk beginnen. De plannen gaan uit van meer beleving, meer groen en we willen de koper langer vasthouden. Het wordt een plein waar je echt naar toe wilt gaan en langer wilt blijven. We zijn ervan overtuigd dat dit een stap in de goede richting is. We hebben al kennisgemaakt met de aannemer en met de buurtconciërge. Uiteraard kunnen we niet wachten tot het klaar is, daar zijn we ondernemers voor. Tot die tijd blijven er in ieder geval altijd tachtig parkeerplaatsen voor de bezoekers beschikbaar. Daarnaast zijn er voldoende alternatieven om je auto te parkeren. Door in fases te werken houdt de aannemer zoveel mogelijk rekening met de consumenten en met de ondernemers. We hebben er zin in.’