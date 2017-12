Steenbergen heeft WhatsApp buurtpreventiegroep

STEENBERGEN – Ook Steenbergen heeft ‘Whatsapp buurtpreventieborden’. Ze zijn dinsdagochtend geplaatst door de gemeente. De WhatsApp Buurtpreventie groep in Steenbergen is een feit. Een paar borden in het dorp waarschuwen inbrekers en andere kwaadwillenden dat er een bewonersgroep alert is.

Inwoners meer grip geven op de veiligheid in hun eigen buurt. Dat is de insteek van WhatsApp Buurtpreventie. Doormiddel van een chatgroep kunnen buurtbewoners elkaar waarschuwen voor verdachte situaties in de eigen omgeving. Met deze chatservice kunnen gratis berichtjes worden gestuurd, individueel of in een groep.

Een WhatsApp Buurtpreventie groep blijkt een zeer effectief middel tegen inbraken in de wijk, blijkt uit cijfers van de politie. Het initiatief kwam voort uit een groeiend gevoel van onbehagen bij dorpelingen door de grote hoeveelheid inbraken, in de directe omgeving.

Dat de behoefte er was bleek wel uit het grote aantal aanmeldingen binnen enige dagen. Op het moment is het aantal deelnemers 34 en nog steeds groeiende. Op een totaal aantal inwoners van 227 ( kinderen en volwassenen) in Steenbergen en directe omgeving, is dit best een grote groep.

Het gebied waarin de groep werkzaam zal zijn, is ruwweg: Hoofdweg, Markeweg, Meeuwenweg, Zuursche duinen, Bos en Duin, Middendrift en Zuiderdrift. Een groot gebied met veel single bebouwing. Mochten er mensen zijn die zich alsnog willen aansluiten, dit kan op het e mail adres “wabpsteenbergen@gmail.com”. Voorwaarde is wel dat je binnen het aangegeven gebied woonachtig bent en de leeftijd van volwassenheid hebt bereikt.

Mocht je elders wonen en toch denken ,ik wil me aansluiten bij een groep of een groep oprichten, kijk dan op de gemeente site en op https://wabp.nl/ voor de dichtstbijzijnde groep in jouw wijk en meld je aan. Foto: Aart Nieuwkoop Steenbergen.