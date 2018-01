Steenmarter slacht 48 duiven af

NIEUW-RODEN – Een steenmarter heeft afgelopen week 48 duiven gedood bij de familie Berghuis in Nieuw-Roden. Duivenmelker Pierre Berghuis is er kapot van. ‘Ik kan mijn hobby op deze manier niet blijven uitoefenen. Het voelt als een inbreuk op mijn privacy.’

Toen Pierre ’s ochtends vroeg in het hok van zijn duiven kwam, dacht hij aanvankelijk dat zijn duiven gestolen waren. ‘Ik belde direct de politie. De hokjes waren namelijk leeg en het vergt nogal wat kracht om die open te krijgen. Daarnaast waren bijna alle duiven weg’, zegt hij. Op vier dode duiven na, waren alle vogels uit hun hok verdwenen. ‘Het begon pas te dagen toen ik een aantal bloedvlekken zag. Ik volgde het spoor en kwam er zo achter dat de duiven allemaal op de vliering lagen. Stuk voor stuk doodgebeten.’ Pierre schakelde direct de hulp van een aantal kenners in, die konden bevestigen dat zijn duiven waren aangevallen door een steenmarter.

Pierre is er kapot van. ‘Ik heb staan janken voor het hok’, zegt hij. ‘Wanneer ik hier kwam, was het altijd gezellig. Ik voerde dan de vogels en dan kwamen die blije beestjes op mijn hoofd zitten. En moet je het nu zien..’ Pierre wijst op de dode duiven die nog in hun hok liggen. ‘Het stoort mij ontzettend. We wonen in een vrij natuurlijk gebied dus de angst voor zoiets is er natuurlijk altijd geweest. Vandaar dat we het hok ook op de garage hebben gebouwd. Dat het dan toch gebeurt is verschrikkelijk.’ De steenmarter kwam vermoedelijk via het dak naar binnen, maakte de kooien van de duiven open en sleepte ze één voor één naar de vliering. Daar lagen dan ook tientallen dode duiven. Naast de emotionele schade, rekent Pierre op flinke financiële schade. ‘Er zaten een aantal van mijn beste duiven bij. Prijswinnaars. Die waren flink wat geld waard…’

In Nederland heeft de steenmarter een beschermde status. Het is daarom verboden om een val te zetten. Pierre zag het aantal roofdieren in de omgeving van zijn huis door de jaren heen flink toenemen. ‘Wanneer ik mijn duiven tegelijk losliet, werden er altijd een paar tussenuit gepikt door de roofvogels. Ik had er op den duur vrede mee dat een aantal duiven niet meer terugkeerden. Je kan er immers niet veel aan doen. Aan de andere kant is het wel zo dat het aantal roofvogels ontzettend is toegenomen en de kievitten die hier bijvoorbeeld in de buurt liepen, vrijwel volledig zijn verdwenen. Vaak wijst het IVN dan met hun vinger naar de boeren, maar die houden rekening met de vogels en tasten hun habitat niet aan’, zegt Pierre. ‘In ieder geval raakte ik gewend aan het feit dat een aantal van mijn duiven gepakt werden door de roofvogels. Maar zo’n steenmarter pakt in één keer al mijn duiven. Dat is niet normaal meer. Het is gewoon een slachtpartij.’

Met de aanval van de steenmarter is Pierre in één ruk al zijn vliegduiven kwijt. Het hok waarin zijn kweekduiven verblijven, heeft hij – samen met zijn zoon – voor de zekerheid maar verstevigd. ‘We hebben direct een aantal bomen achter het huis gekapt, zodat het voor de steenmarter lastiger wordt om het dak op te komen. Daarnaast verstevigen wij het hok op een aantal plaatsen. Of het zin heeft weet ik niet. Deze steenmarter heeft al laten zien dat het een sterk en sluw beest is. Ik hoop maar dat onze kweekduiven ongedeerd blijven.’