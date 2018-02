Stella Vriesema, voorzitter Steunpunt Vrijwilligerswerk

‘Eind 2017 volgde ik Trijn Riks op als voorzitter van het Steunpunt Vrijwilligerswerk Noordenveld. Ruim twee jaar ben ik nu betrokken bij het steunpunt. Op de weekmarkt in Roden werd ik benaderd door twee mensen, onder wie Trijn. Ik werd overladen met folders over vrijwilligerswerk. Een paar dagen later meldde ik me aan, nadat ik thuis de folders had bekeken.

Eigenlijk heb ik altijd al gedacht dat ik me na het stoppen met werken sociaal blijf ontwikkelen. Ik werkte op het gemeentehuis bij de intergemeentelijke sociale dienst. De ervaringen vanuit dat werk gebruik ik nu als vrijwilliger. Ik begeleid een jongere vanuit het mentorprogramma Mentor4You. Mijn man en ik zijn sinds kort ook op vrijwillige basis gastheer en gastvrouw bij het Natuurvriendenhuis in Allardsoog in Een West. Het is voor mij belangrijk om me in te zetten en betrokken te blijven. Dat kost me aan de ene kant energie, maar levert zo veel op. Er blijft genoeg tijd over voor ontspanning, want vrijwilligerswerk vergt niet per se veel tijd. Met een kleine inspanning kan je voor iemand anders al van veel waarde zijn.

Met het Steunpunt helpen we de vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in Noordenveld. Zo houden we cursussen, informatie- en themabijeenkomsten ter ondersteuning van vrijwilligers. Eens per twee jaar organiseren wij een vrijwilligersfeest. Dat is een leuke en gezellige manier om iedereen te bedanken voor hun betrokkenheid bij ouderen, jongeren of de buurt.

Vanaf begin januari zijn we bij het Steunpunt druk bezig met de voorbereidingen van NLdoet. De landelijke vrijwilligersactie van het Oranje Fonds is dit jaar op 9 en 10 maart. Ook in Noordenveld zijn er verschillende klussen waar mensen voor nodig zijn. Op NLdoet.nl zie je waar ze bij je in de buurt jouw hulp kunnen gebruiken.

Maar er is meer. Ouderen blijven langer zelfstandig thuis wonen. Daardoor hebben ze wel een beetje hulp van familie en buren nodig. Ook jongeren hebben soms de behoefte aan een luisterend oor. Dat merk ik nu als mentor ook. Het is soms iets kleins, iets makkelijks. Dat kost in de meeste gevallen hooguit een paar uurtjes per maand.

Ook het Steunpunt zelf kan hulp gebruiken. Onze huidige lichting wordt wat ouder. Ik heb een paar collega’s tegen de tachtig. Er is behoefte aan medewerkers voor ondersteuning bij onze werkzaamheden.

Wil jij een steentje bijdragen? Kijk op welzijninnoordenveld.nl/vrijwilligers of bel even naar 050-3176500.’