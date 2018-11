Stem, beken kleur!

Column 90

Morgen is het zover; 21 november. De dag dat de inwoners van het Westerkwartier naar de stembus mogen. Een historische dag, want dit is de dag dat kiesgerechtigden in de vier Westerkwartiergemeenten mogen stemmen voor dezelfde gemeenteraad. De raad van de gemeente Westerkwartier die op 2 januari 2019 geïnstalleerd zal worden. Een belangrijke dag ook, want kleurt het Westerkwartier straks sociaal rood, christelijk groen of blauw of mogen de liberalen dan wel de lokalen het gaan bepalen. Als u, de kiezer, ooit een stempel heeft willen én kunnen drukken op uw directe leefomgeving dan is dat morgen, woensdag 21 november dus.

Er is hard gewerkt door vele partijen om mensen goed geïnformeerd richting de stembus te krijgen. We hebben debatten gehad in de dorpen Zevenhuizen, Visvliet en Grijpskerk, waarbij kandidaat-raadsleden flink aan de tand zijn gevoeld. Ook zijn er gethematiseerde debatten geweest. Over voorzieningen en senioren in de Schutse te Leek, van het Huurderplatform, het FNV debat in de Tolberter Postwagen en afgelopen maandagavond vond het slotdebat plaats in het BaronTheater van Opende. Vanuit de Krant en de Streekkrant hebben we afgelopen week Het Grote Lijsttrekkersdebat georganiseerd in het RodenburgTheater van Leek, een debat waar veel mensen op af zijn gekomen. Ook daar werd een heleboel duidelijk en kregen de partijen de kans om de weinige verschillen die ze hebben te benadrukken. Wie faliekant tegen de zondagopenstelling is doet er goed aan het vertrouwen te schenken aan de ChristenUnie. Of zij het weten te voorkomen? Het RodenburgTheater dacht na afloop van niet. Daarvoor staan de idealen van de partij te ver af van de overige partijen die een zondagopenstelling –hetzij in verschillende gradaties- wel degelijk zien zitten. Dat er bijgebouwd moet worden lijkt een abc’tje bleek in het debat over stelling 2; de woningnood in het Westerkwartier. Het tweede debat werd dan ook nooit een echt debat, maar meer een informatieve opsomming van goede ideeën. Niemand die tijdens de coalitieonderhandelingen hierover het mes op tafel legt. Spannender wordt het als het gaat om de verduurzaming. We moeten van het gas af, zoveel is zeker. Maar wat mag het kosten? En dan niet alleen qua geld, maar ook qua landschap. Niehove is verdeeld over vijf kleine EAZ-windmolens. Daar zullen ongetwijfeld meer bij komen als we het merendeel van de partijen vragen. VZ Westerkwartier zegt kleine windmolens in het landschap prima te vinden, “maar grote windmolens horen op zee”, aldus lijsttrekker Ytsen van der Velde. Voordat u als inwoner van bijvoorbeeld het Middag-Humsterland al uw VZ-stickers de deur uit doet; lees vooral de Verkiezingskrant die afgelopen week op uw deurmat is geploft. Daar staan de standpunten van alle negen partijen over dit onderwerp op een rijtje. En om alvast een tipje van de sluier op te lichten; de meeste partijen staan niet onwelwillend tegenover het inpassen van windmolens in het landschap. De laatste stelling van Het Grote Lijsttrekkersdebat van het Westerkwartier ging over zorg en welzijn. Hoe organiseren we dat straks en moet elk dorp –koste wat het kost- alle voorzieningen behouden? Tanja Haseloop schetste namens de VVD een realistisch beeld. “Niet alle voorzieningen en niet ten koste van alles”, luidt de samenvatting. Dat zou onbetaalbaar zijn. Wel moet er meer aandacht komen en blijven voor senioren, mantelzorgers, jongeren, vrijwilligers en nieuwkomers. Die laatste groep werd aangehaald door Chris Veeze (50PLUS) die na een korte worsteling met het duiden van het verschil tussen een asielzoeker en een statushouder tot een opmerkelijke slotconclusie kwam: “Nieuwkomers hebben ons veel goeds gebracht! Bami, nasi en kebab…”

Zijdelings haalde ik net de Verkiezingskrant al aan. Deze is vorige week huis-aan-huis verspreid in het Westerkwartier. Met zorg en liefde samengesteld is het een mooie handleiding om uw keuze te bepalen. Alle negen lijsttrekkers worden in beeld en verhaal aan uw voorgesteld en vertellen over hun wensen en idealen voor de nieuwe gemeente. Daarnaast hebben de partijen zich mogen uitspreken over twaalf stellingen waar zij het verschil kunnen maken. Kijk en vergelijk vooral zelf de punten die u belangrijk en relevant vindt. Daarnaast vindt u een groot interview met beoogd griffier Jan de Jong in deze Verkiezingskrant en wordt het belang van een hoge opkomst geduid. En dat ís belangrijk. Want willen we niet beginnen met een gemeenteraad die kan rekenen op een breed draagvlak onder de Westerkwartierder bevolking? Laat woensdag 21 november vooral uw stem horen. Beken kleur en geef aan in welke richting de nieuwe gemeente zich volgens u moet begeven. Niet stemmen betekent vier jaar lang niet zeuren. Ook niet als er windmolens in uw achtertuin worden geplaatst, bussen niet langer door uw dorp rijden of de voorzieningen in uw leefomgeving sluiten. Zo simpel is het ook.

De Verkiezingskrant gemist? Deze is digitaal te lezen via de websites www.dekrantnieuws.nl en www.destreekkrant.nu.

