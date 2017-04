Stempels sparen voor vrijkaartjes en korting in Leek

LEEK – Stempels sparen in ruil voor vrijkaarten en korting: in Leek kan het. Dat werkt als volgt: klanten doen bij 8 verschillende winkels hun aankopen. Bij iedere winkel ontvangen zij een stempel. Is de spaarkaart vol dan geeft deze kaart recht op korting of een gratis artikel! Bij inlevering van de volle stempelkaart is het 2e Nienoord entreekaartje gratis. Maar ook een gratis digitaal foto-album ter waarde van 10 euro is mogelijk. Daarnaast geven volle stempelkaarten 50 procent korting op elk 2e kaartje voor diverse muziekevenementen in Leek en kan er zelfs een zomermaand gratis gesport worden in de Rodenburghal. 25 ondernemers doen mee aan de actie. Meer informatie, alle deelnemende bedrijven en voorwaarden zijn te vinden op de nieuwe website (vanaf eind april) www.winkeleninleek.nl