Stichting Bike4Kids wil dat ieder kind in Noordenveld kan fietsen

RODEN – Sinds kort is Noordenveld een bijzondere stichting rijker. Onder de naam Stichting Bikes4Kids, gaan een aantal bevlogen vrijwilligers zich inzetten voor het realiseren van fietsen voor kinderen in minimagezinnen. Dat doen zij in samenwerking met WV Kannibalen, de Noorderlijke ATB-club, de gemeente Noordenveld en het ISD Noordenkwartier. Dat de gemeente zich achter dit plan heeft geschaard is niet zo vreemd. Het was namelijk wethouder Alex Wekema die met het idee kwam. Zijn broer, en fervent wielergek, Johan Wekema is de voorzitter van de opgerichte stichting. Hij vertelt over het initiatief en het belang hiervan. ‘In een fietsgemeente moeten alle kinderen kunnen fietsen. Het is breder dan de fietsevenementen alleen.’

In BikeLife te Roden treffen wij Johan Wekema. De oud-werknemer van de fietsenzaak aan de Kanaalstraat, komt hier nog vaak. Wat wil je ook, als je zoveel fietst als Johan. Het was ook hier, in deze zaak, dat het idee voor een stichting werd geboren. ‘Zo’n anderhalf jaar geleden kwam Alex (Wekema, red.) met het idee’, vertelt Johan. ‘Sindsdien zijn we aan de slag gegaan. We zijn het idee verder uit gaan werken en nu zijn we dus officieel een stichting.’ Het doel van de stichting is in een paar zinnen samen te vatten. ‘Kort gezegd zullen wij fietsen inzamelen, die door de gemeente wordt uitgegeven. Dat gebeurt vanuit het ISD, aangezien zij inzichtelijk hebben wie hier behoefte aan hebben. Wij weten niet welke kinderen hier gebruik van kunnen maken en dat willen we ook niet weten. Wij zamelen alleen de fietsen in en waar nodig, repareren we die fietsen. De uitgifte gaat via de gemeente.’

Het oprichten van een nieuwe stichting, kan niet van de ene op de andere dag worden geregeld. ‘Er is allereerst een onderzoek gedaan vanuit de gemeente. De vraag was of er genoeg behoefte was aan een dergelijke stichting. Die behoefte bleek er te zijn, waardoor wij uiteindelijk de stichting hebben opgericht.’ Het bestuur van de stichting bestaat uit Johan Wekema, Erik Bos en Kick Millenaar. Nu de stichting dan eindelijk van de grond is gekomen, staat het bestuur de volgende taak alweer te wachten. ‘We gaan nu eerst zoveel mogelijk tamtam maken, zodat we fietsen in kunnen zamelen.’ Johan is er van overtuigd dat er genoeg fietsen te vinden zijn in de gemeente. ‘We gaan ervan uit dat er in heel veel schuurtjes nog fietsen staan die niet meer gebruikt worden.’ Dat wil overigens allerminst zeggen dat de stichting zomaar alle fietsen aan zal nemen. ‘Het moeten geen oude barrels zijn. We zijn geen depot voor oud ijzer. Een fiets waarvan alleen de band moet worden opgepompt is prima natuurlijk, maar oude kroegfietsen waar van alles aan moet gebeuren, nemen wij niet aan.’

Aanvankelijk was het niet de bedoeling dat Johan voorzitter zou worden van de nieuwe stichting. ‘We zijn op zoek gegaan naar een bestuur, maar dat bleek toch lastig. Helemaal de positie van voorzitter was niet in trek. Dus ben ik het zelf maar gaan doen’, lacht Johan. Niet dat hij er heel veel tijd aan kwijt is. ‘Dat valt reuze mee. In de toekomst zal het misschien meer worden.’ De bedoeling is namelijk dat de stichting op bepaalde dagen onderhoud gaat plegen aan de fietsen die zij binnenkrijgen. Daarvoor zijn vrijwilligers van harte welkom. Enige technische kennis is dan wel handig, geeft Johan toe. ‘Vrijwilligers die graag sleutelen en een beetje handig zijn, kunnen zich aanmelden via onze website.’ De stichting heeft een loods toegewezen gekregen van de gemeente Noordenveld. Aan de Eenerstraat in Norg (naast de Brandweer) zullen zij een ruimte gaan betrekken. De eerste fietsen staan hier al. Al zijn dat er momenteel nog niet erg veel.

In het ideale scenario zal de ISD straks een opdracht geven aan de stichting. ‘Het zou mooi zijn als zij contact met ons opnemen en dan zeggen dat ze een fiets nodig hebben voor een meisje van tien. Dan weten wij wat voor fiets wij moeten zoeken en kunnen wij die aandragen. De ISD doet verder de uitgifte hiervan.’ In de toekomst ziet Johan een uitbreiding van de stichting wel gebeuren. ‘Misschien dat we het plan ook in andere gemeenten kunnen opzetten.’

Een stichting als deze past fantastisch thuis in een gemeente die zichzelf als ‘fietsgemeente’ bestempeld. ‘Een fietsgemeente moet je breder zien. Alle kinderen moeten kunnen fietsen. Het is veel breder dan de fietsevenementen alleen.’ Johan vervolgt: ‘Sowieso zou het mooi zijn als kinderen meer gaan fietsen. Ook op sportief gebied. Daarom wordt er momenteel een project opgezet met leerlingen van SBO ’t Hoge Holt. Zij gaan binnenkort op het nieuwe pumptrack aan de Vrijetijdsboulevard in Roden fietslessen krijgen. Hiervoor hebben wij als stichting twaalf mountainbikes aangeschaft, met dank aan sponsoring van Ghost.’ Naast de verschillende sponsoren en donateurs, werkt de nog jonge stichting samen met fietsevenementen als de Slag om Norg en de Drenthe200.

Eenieder die donateur wil worden van deze stichting, of zich wil aanmelden als vrijwilliger, kan dat doen via www.bikes4kids.bike.

Foto: penningmeester Erik Bos (links) en voorzitter Johan Wekema (midden) ondertekenen het officiële document van de oprichting van Bikes4Kids. Notaris Jan Willem van der Woude (rechts) leidt de oprichting in goede banen.