Stichting ’t Wylpke in de prijzen

MARUM – De vrijwilligers van stichting ’t Wylpke uit de Wilp hebben de Jacques Drenthprijs van de gemeente Marum gewonnen. De vrijwilligers kregen tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van de gemeente uit handen van wethouder Janny Hulshoff-Oost een bedrag van € 500. De gewonnen kunstprijs zal speciaal voor de winnaar gemaakt worden door de Chantall Stoppels (fotografe). Voor de vrijwilligers van de MaRun en ATB vereniging Marum was er een aanmoedigingsprijs van ieder honderd euro. Deze prijs, voorheen de Leefbaarheidsprijs, bestaat sinds 2005. Doel van de prijs is het stimuleren van (vrijwilligers) activiteiten, die een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de gemeente. Dit kan op veel gebieden; sport, welzijn, cultuur, milieu, zorg en/of veiligheid.