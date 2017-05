Stilte blijft indrukwekkend

REGIO – Nederland herdenkt elk jaar de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, al is die herdenking de afgelopen jaren wel wat breder getrokken. Elk jaar weer is die herdenking indrukwekkend én gepast. Het cliché ‘opdat wij niet vergeten’ doet recht aan al die mensen die zich voor anderen en voor hun land hebben gegeven. Mooi is ook dat leerlingen van basisscholen en het voortgezet onderwijs nadrukkelijk bij de herdenkingen worden betrokken. Indrukwekkend is en blijft bovendien de twee minuten stilte en The Last Post. Twee minuten overdenking, ieder op zijn of haar eigen manier. Op de foto de herdenking in Roden, als altijd prima bezocht en uitstekend georganiseerd.