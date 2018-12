PEIZE – Op woensdag 12 en 19 december organiseert Zin in Peize (ZiP) een tweetal stilte bijeenkomsten in de Kerk van Peize. Om 19:00 wordt de bijeenkomst waarbij iedereen geacht wordt stil te zijn geopend met een passend gedicht. Rond half acht wordt de stiltebijeenkomst afgesloten met muziek. Op tijd komen is raadzaam, vanwege het stilte karakter. De stiltebijeenkomst is bedoeld als voorbereiding op het komende kerstfeest. De toegang is gratis.