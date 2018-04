Stormloop zorgt niet voor toestanden op de rommelmarkt van de Flint

NIETAP – De jaarlijkse rommelmarkt van OBS de Flint is in de wijde omtrek bekend. Voor zo’n kleine school, lukt het de organisatie ieder jaar weer om een grote rommelmarkt op poten te zetten. Naast een breed aanbod aan speelgoed, kleding, elektronica en meubels, biedt de rommelmarkt vooral veel gezelligheid. Tel daarbij het mooie weer van het afgelopen weekend op en je hebt een fantastische dag. De Ongenode Gast was erbij en deed verslag.

Het is half één wanneer de voordeur van basisschool De Flint van het slot gaat. De Ongenode Gast krijgt een exclusieve preview bij de alom bekende rommelmarkt. Dit alles is geregeld door Lex Groenewold, voorzitter van de rommelmarktcommissie van De Flint. Na een korte rondleiding, vertelt hij nog maar eens over de historie van de rommelmarkt. Dit jaar is het op de kop af veertig jaar geleden dat de rommelmarkt voor het eerst werd georganiseerd. ‘De toenmalige directeur, Hans Nieboer, is vandaag ook aanwezig’, laat Lex weten. Evenals de huidige directeur, Erik Beumer, die momenteel het hoofd is van de school met ongeveer 75 leerlingen.

Wanneer de korte rondleiding voorbij is, is het grote wachten begonnen. Om 13:00 uur zal het hek van de rommelmarkt opengaan en tot die tijd worden de laatste instructies aan de vrijwilligers gegeven. Hierbij neemt Floor het woord. ‘Degenen die hier al vaker hebben meegeholpen weten het al, maar voor de nieuwelingen zeg ik het toch even: wanneer straks het hek opengaat, vindt er een soort stormloop plaats. Zorg ervoor dat de kinderen veilig achter een tafel zitten of staan, anders worden ze misschien omver gelopen.’ Duidelijke instructie. ‘En o ja, mocht iemand het geweldige idee hebben om de voordeur van de school te openen: niet doen.’

Het duurt nog ruim een kwartier voor de hekken opengaan en dus is er nog tijd om een rondje langs enkele vrijwilligers te maken. We zien Jan Smit, Stoffer en Thea Kalfsbeek, Willem Boerema en Henk Venema. Ook Marry Brink-Veerman is aanwezig. Ondertussen raakt de Ongenode Gast aan de praat met Jelle Cnossen. Hij vertelt dat hij hier via zijn partner is verzeild. ‘Ik kom hier anders niet vaak’, zegt hij. ‘Maar ik dacht: laat ik eens een kijkje nemen. Waar nodig kan ik een handje helpen.’ Het bijzondere aan een dag als vandaag, is het weerzien van allerlei oud-leraren en leerlingen. Ook al wonen zij tegenwoordig ergens anders, ze weten de weg naar Nietap nog steeds te vinden.

Aan Hans Nieboer de eervolle taak om de laatste minuten tot aan 13:00 uur vol te praten. Samen met zijn vrouw Anneke is hij afgereisd naar Nietap. ‘Een aangename verrassing’, zo noemde Lex Groenewold hun komst. Hans roemt de vrijwilligers en noemt de rommelmarkt een ‘feest van het dorp’. Wanneer hij iedereen globaal bedankt en genoemd heeft, is het tijd om af te tellen. De wachtenden achter het hek maken zich klaar voor de stormloop. Hans heeft het woord ‘nul’ nog niet uitgesproken, of de eerste koopjesjagers haastten zich naar de vele kraampjes. Binnen drie minuten rekent de eerste bezoeker zijn spullen af. Hij wist waar hij voor kwam en heeft het gevonden. Ondanks de stormloop, geen toestanden op de rommelmarkt. Waar de verslaggever stiekem hoopte op een glijpartij of een ouderwets potje worstelen om het beste exemplaar van een André Hazes-cd, blijft het allemaal binnen de perken. De koopjesjagers zijn fanatiek, maar fair.

De vele vrijwilligers maken de rommelmarkt tot een succes, zo ook dit jaar. Met een grote glimlach op hun gezicht, helpen zij de bezoekers en rekenen ze af. Om 16:00 uur is de rommelmarkt voorbij. Binnen een uur zijn alle spullen dan weer opgeruimd. Na vijven wacht de vrijwilligers nog maar één taak: een borrel drinken op de goede afloop. Dat hebben ze dik verdiend.

Wat: Rommelmarkt OBS de Flint

Wanneer: Zaterdag 21 april

Hoe laat: 12:30 uur