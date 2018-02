Subsidiepot zonnepanelen Leek leeg

LEEK – Sinds het openstellen van de duurzaamheidslening in Leek hebben veel inwoners van de gemeente de keuze gemaakt om te investeren in zonnepanelen. Het budget voor zonnepanelen van de duurzaamheidslening is door deze grote vraag op. Voor alle overige maatregelen kan nog een duurzaamheidslening worden aangevraagd.