Succesvolle Ouderen Actief Dag in De Wiekslag

NORG – Er was volop activiteit tijdens de Ouderen Actief Dag in De Wiekslag. Was er in de ochtenduren al een rollatorkeuring door fietsenmaker Jan Giezen, in de middag ging het pas echt los. Er kon gefietst worden met de Duofiets, er werd gewandeld in de Belevingstuin, Klaassiena Tuinstra verzorgde een mooie handmassage, Koosje Meiborg deed aan stoelgym en er was denksport waarbij enkele bijzondere vragen om een oplossing zochten. Aan de actieve dag deden zowel ouderen vanuit De Wiekslag mee als ook ouderen uit het dorp. Rondom de 30 senioren genoten van de middag en werden door medewerker Johanna Feijen en vrijwilligers van De Wiekslag goed verzorgd met een hapje en een drankje. De activiteit werd in samenwerking opgezet met Welzijn in Noordenveld en Noordenveld Beweegt.