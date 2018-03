Succesvolle tweedehandsboekenmarkt bieb in Marum

MARUM – De bieb in Marum deed afgelopen vrijdag zo’n 200 oude boeken van de hand. De tweedehandsboekenmarkt waar je een boek kon scoren voor een euro trok een hoop boekenwurmen. Het gaat om minder gangbare titels, vertelt beheerder van de bibliotheek Karin Nederhoed. “Meestal houden we twee keer per jaar een tweedehandsboekenmarkt. Niet dat we de bibliotheek een geschikte plek vinden om de verkoop te houden, maar we moeten er nu eenmaal vanaf. Ze staan ons letterlijk in de weg. Het zijn boeken die verouderd zijn of titels die niet gelezen worden. Voor onze vaste klanten is het leuk. Ze kunnen voor weinig geld toch leuke boeken kopen.” Dat de markt geliefd is, bleek wel uit het feit dat vijf minuten na opening om 14 uur de bieb vol stond met leesliefhebbers.