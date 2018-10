Suikerspinnen, heftige attracties en gokjes wagen

RODEN – Geen Rodermarkt zonder kermis. Ook dit jaar was de kermis weer tot aan de laatste vierkante meter gevuld. Dat mag geen grote verrassing heten, want de kermis in Roden is altijd goedgevuld. Ook dit jaar zorgden de vele attracties, de suikerspinnen en de schiettenten voor plezier. ‘Heftig’, was de reactie van een jongeman die zich waagde aan een metershoge attractie. Ondertussen was het bij de muntjesmachine weer gokken geblazen. Regelmatig klonk het heerlijke geluid van de ‘jackpot’. Wie het geluk aan zijn zijde had, ging met een grote teddybeer naar huis. Voor hen bij wie het tegenzat, restte een lege portemonnee.