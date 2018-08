Sunshine Group neemt De Waard Tenten over, doorstart Vrijbuiter onzeker

RODEN – De Waard Tenten en de zakelijke activiteiten van Vrijbuiter (B2B-markt) zijn met onmiddellijke ingang overgenomen door de Sunshine Group. Naast De Waard-brandstore in Heerde vallen hieronder ook het atelier in Roden, de B2B-afdeling van Vrijbuiter in Roden en de bijbehorende productiefaciliteiten.

De Sunshine Group is een Nederlandse onderneming die met 3 kampeermerken ook op de Europese markt opereren. Voor Sunshine is het hoogwaardige kwaliteitsmerk De Waard een aanvulling op het assortiment. Zij zien hierdoor groeimogelijkheden voor de onderneming.

Doorstart Vrijbuiters onzeker

Van de ruim 40 gegadigden om de tentenwinkels over te nemen zijn er nog 2 over. Dat maakt de kans op een eventuele doorstart voor de Vrijbuiter-filialen behoorlijk kleiner. De curatoren hopen volgende week meer duidelijkheid te kunnen geven.