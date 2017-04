Supervrijwilliger Mini Kosters (90) krijgt ‘Toppertaart’

PEIZE – Mini Kosters, ze is inmiddels negentig jaar, kreeg vorige week de vijfde Topper Taart bij bakkerij Ons Belang in Peize. Ze kreeg het gebak uit handen van Jan van Bergen die haar op deze manier in het zonnetje zette voor haar jarenlange inzet als vrijwilliger bij Zomerbad Peize. In februari startte Ons Belang met een actie op Facebook: de Topper Taart. Dorpsgenoten mogen elkaar een heerlijke in de bakkerij vervaardigde slagroomtaart aanbieden namens Ons Belang. Er zijn twee voorwaarden aan verbonden: de genomineerde heeft zich op bijzonder wijze ingezet voor het dorp en is bereid om een dorpsgenoot te nomineren voor de volgende taart. De actie is een succes. Eerdere genomineerden waren Marcel Klein en Ivonne Pakes (stuwende krachten achter de Pub Quiz die sinds drie jaar gehouden wordt in het dorpshuis), Jan Raven (Ronde van Peize), Wim Ensing (medeoprichter van de Paiser Hopsingers en vrijwilliger bij Tafeltje Dekje) en Jan van Bergen (ruim tien jaar organisator van de Oudejaarswandeling in Peize). Over twee weken reikt Mini de volgende taart uit. Ons Belang staat midden in de samenleving. Sinds de vorige eeuw is zij verbindend voor de bewoners van Peize en omliggende dorpen. Met de taart willen zij dit nog maar eens benadrukken.