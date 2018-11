’t Fean ’58 en Marum in evenwicht na aantrekkelijke krachtmeting

SURHUISTERVEEN – In een op en neer golvend voetbalspektakel hielden ’t Fean ’58 en koploper SV Marum elkaar in evenwicht. Hoewel beide ploegen uitstekende kansen kregen om de drie punten binnen te hengelen, was een gelijkspel een juiste afspiegeling van de verhoudingen op het veld. ,,Het was een meeslepend gevecht en ik denk dat de 2-2 uiteindelijk over de gehele wedstrijd gezien wel terecht is”, beaamt ’t Fean ‘58-trainer Mark Bosma vlak na het eindsignaal.

Een heuse derby stond er zaterdagmiddag op het programma op sportpark It Ketting in Surhuisterveen, de afstand tussen het voetbalcomplex van SV Marum en dat van de Feansters bedraagt immers slechts een kilometertje of negen. Marum, op dat moment nog koploper in de 2e klasse I, was op voorhand wellicht de favoriet, het kwaliteitsverschil tussen de middenmoot en de huidige top van de competitie is te verwaarlozen. Tel daar het thuisvoordeel van ’t Fean ‘58 bij op en een gelijkwaardige krachtmeting op deze prachtige, zonnige herfstdag viel het publiek ten deel.

Voor wie dacht vijf minuten later te kunnen komen, zij kwamen bedrogen uit. Al na twee minuten kreeg ’t Fean ‘58-speler Willem van Kammen na een afgeslagen corner een vrije schietkans op de rand van het zestienmetergebied. Zijn schot in de rechterhoek werd uit het doel geranseld door SV Marum-goalie Johan Bouma. SV Marum toonde zich vervolgens meester in de omschakeling. Van achteruit werd de rappe 19-jarige Tom Boezeroy aan de rechterflank bereikt. Hij snelde met gemak langs zijn directe tegenstander Rene Mellema en, doordat er geen rugdekking was, verschafte Boezeroy zichzelf een een-op-een situatie met ’t Fean ‘58-sluitpost Jelmer van der Meer, waarvan hij feilloos profiteerde: 0-1.

Al snel liep de thuisclub achter de feiten aan, maar ’t Fean ‘58 liet zich niet van de wijs brengen. Het vervolg van de eerste helft was gelijk opgaand met twee ploegen die zich wilden laten gelden, het spel naar zich toe trachtten te trekken, wat beide teams niet echt lukte, daarvoor waren de twee te veel aan elkaar gewaagd. ’t Fean ‘58 nam via Erwin Vos en André van der Molen het vijandige doel een aantal keren gevaarlijk onder vuur, maar precisie ontbrak of SV Marum-doelman Bouma lag in de weg. Toch waren de beste kansen in de eerste helft voor de bezoekers, die vooral via de flanken veel gevaar stichtten. In de 38ste minuut kon Jasper Siepelinga, na slecht uitverdedigen van de thuisclub, vrij uithalen op de rand van het strafschopgebied. Zijn pegel in de linkerhoek werd ternauwernood geblokkeerd door een ’t Fean ‘58-speler die zich moedig voor het schot wierp. Marum pikte het leer vervolgens opnieuw op, creëerde een vrije schietkans via Marc Oldewarris, wiens lage schuiver in de verre hoek in eerste instantie nog werd gekeerd doelman Jelmer van der Meer, in de rebound was Daniël Laturiuw er als de kippen bij om de bal alsnog tegen de touwen te knallen: 0-2, althans zo leek het. De ontsteltenis bij Marum was groot toen scheidsrechter Dennis Smit het doelpunt afkeurde wegens buitenspel, hierin geadviseerd door ’t Fean ‘58-grensrechter Steven From.

Een 0-2 had de gasten uit Marum van de nodige ademruimte voorzien. In plaats van een comfortabelere voorsprong konden zij luttele minuten later weer opnieuw beginnen, doordat de thuisclub de stand gelijk trok. Wederom speelde scheidsrechter Smit een cruciale rol. Ditmaal kende hij Erwin Vos van ’t Fean ’58 ietwat gemakkelijk een vrije trap toe op een gevaarlijke plek net buiten het strafschopgebied. Jelte Bottema nam de verantwoordelijkheid op zich en knalde de bal hard langs de muur in de hoek van keeper Bouma, die aan de grond genageld stond.

Een flinke opsteker voor ’t Fean ’58 zo vlak voor rust en drie minuten na de theepauze werd het zowaar nog beter, alhoewel de ploeg in eerste instantie goed wegkwam toen SV Marum-spits Marc Oldewarris alleen voor doelman Van der Meer de bal iets te ver voor zich uitspeelde en de goalie zich succesvol op de bal wierp. Een zeldzame blunder van SV Marum-verdediger en captain Daan Assink leidde een minuut later de 2-1 voorsprong in voor de ploeg uit Surhuisterveen. Assink timede volledig mis bij een hoge stuitbal, waarna Harm Vrij het cadeautje gretig in ontvangst nam. Logischerwijs voerde Marum de druk op om de gelijkmaker te forceren. De geelhemden doken een paar keer gevaarlijk op voor het vijandelijke doel, alvorens in de 56ste minuut de 2-2 op het scorebord werd gezet. Jasper Siepelinga won bij een lange bal het duel en stak de bal in de ruimte op Marc Oldewarris, die naar binnen sneed en oog in oog met de doelman de bal beheerst laag binnenschoof.

Na een uur spelen werd het spel wat slordiger. ’t Fean ’58 hanteerde veelvuldig de lange bal op de spitsen, voor de fysiek sterke verdedigers van SV Marum in veel gevallen een gemakkelijke prooi. In de 68ste minuut sorteerde deze tactiek toch bijna het gewenste effect: Jelte Bottema produceerde een lange haal naar voren, invaller Frank ten Hoeve verlengde de bal met zijn hoofd, waarna de bal in bezit kwam van Erwin Vos die het overzicht bewaarde door de bal breed te trekken naar de vogelvrije Jens Hamstra die in kansrijke positie van dichtbij wild over mikte. In de slotstuk was SV Marum het meest dichtbij een overwinning. ’t Fean ’58-doelman Van der Meer wist met een katachtige save een kopbal van Jasper Siepelinga te keren en in de 88ste minuut kwam hij opnieuw als overwinnaar uit de bus, toen Marc Oldewarris in het strafschopgebied á la Mariano Bombarda wegdraaide bij zijn tegenstander en een doffe schuiver voortbracht. ´t Zat SV Marum niet mee, even daarvoor werd de ploeg een penalty onthouden toen ´t Fean ´58-verdediger Rene Mellema onbesuisd ingreep bij een inspeelbal op Tom Boezeroy.

Hoewel beide ploegen in het tweede bestek aanspraak maakten op de overwinning, was het 2-2 gelijkspel een terechte uitslag. Vond ook ’t Fean ’58-trainer Mark Bosma: ,,Ik denk dat het publiek een aantrekkelijke wedstrijd heeft gezien. Wij hebben getracht SV Marum vanaf het beginsignaal bij de strot te pakken. Helaas viel dat strijdplan al snel in duigen. Het is dodelijk als je zo vroeg al op achterstand komt, maar wij speelden één van onze beste helften van het seizoen tot nu toe en kwamen vlak voor rust terecht op 1-1. Na rust probeerden we door te zetten en kwamen we snel op voorsprong. Daarna zag je dat bij ons de vermoeidheid erin sloop en Marum sterker werd en gelijkmaakte. Zij kregen vervolgens nog een paar kansen op de winst, wij ook, dus ik denk dat een 2-2 eindstand terecht is. Het zou heel zuur zijn geweest als we deze pot hadden verloren. Dit is een morele opsteker voor ons, we hebben laten zien dat we tegen sterke ploegen in deze klasse meekunnen”.

SV Marum-trainer was minder te spreken over de wedstrijd en het optreden van zijn spelers: ,,Dit was verreweg de slechtste wedstrijd van ons van deze periode. Ik denk niet dat we meer verdiend hebben dan een gelijkspel. De scheidsrechter speelde ook een belangrijke rol. In de eerste helft keurde hij een glaszuiver doelpunt af. Uiteindelijk zijn we ten onder gegaan door eigen fouten. We hebben slecht gespeeld”, vertelde een balende Mulder. Door het puntverlies is SV Marum voorlopig koploper af. ,,We hebben dure punten verspeeld in de race voor de periode. Doodzonde”.

Komend weekend spelen beide ploegen bekerwedstrijden. ’t Fean ’58 neemt het zaterdagmiddag 10 in eigen huis op tegen VV BCV uit Bergum en Marum reist af naar Holwierde om daar de plaatselijke vereniging te trotseren.

’t Fean 58 – Marum 2-2 (1-1)

Tom Boezeroy 0-1, 43. Jelte Bottema 1-1, 48. Harm Vrij 2-1, 56. Marc Oldewarris 2-2. Scheidsrechter: Dennis Smit. Gele kaarten: Willem van Kammen (’t Fean ’58), Daniël Laturiuw (SV Marum).

Opstelling ’t Fean 58: Jelmer van der Meer, Wibo van der Werff (82. Jelmer de Haan), Jelte Bottema, Harrie Groen, Rene Mellema, Willem van Kammen, Erwin Vos, André van der Molen (61. Steef Loopstra), Jens Hamstra, Harm Vrij, Raoul Dijkstra (59. Frank ten Hoeve).

Opstelling SV Marum: Johan Bouma, Daan Assink, Frank Terpstra, Jeroen Boekema (65. Dennis Swieringa, Jasper Siepelinga, Marc Oldewarris, Tom Boezeroy (82. Ralph Oosterhof), Daniël Laturiuw (87. Rogier van der Ploeg), Jacob de Wit, Jurn Wagenaar, Noël Kailola