ZEVENHUIZEN – OBS ’t jonkertje gaat mogelijk dit jaar sluiten. Dat schrijft Stichting Westerwijs-directeur Gerrit Rotman in een brief aan de ouders van de leerlingen van de school. Hij nodigt de ouders uit voor een speciale ouderavond op 19 januari om het voornemen om de school in Zevenhuizen te sluiten te bespreken.