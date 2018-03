’t Paiser Vermoak speelt ‘Koestukken 7’

PEIZE – Geen toneelseizoen zonder ’t Paiser Vermoak. Ook dit jaar zijn ze er weer bij met vier voorstellingen, zoals dat de laatste jaren gewoonte is geworden. Want waar de meeste toneelverenigingen moeite hebben zichzelf overeind te houden, zit het toneelleven in Peize in de lift.

De toneelvoorstellingen van ’t Paiser Vermoak staan op de kalender van Volksvermaken Peize. Richard Veurman, enthousiast voorzitter van Volksvermaken Peize, vertelt hierover. ‘De voorstellingen staan al decennia op de kalender van Volksvermaken. Op dinsdag 20 februari hebben we de voorverkoop gehouden en die liep uitstekend. Verdeeld over de vier avonden kunnen we vijfhonderd kaarten verkopen. Inmiddels zijn er nog een stuk of twintig over.’ Dat de verkoop van kaarten zo goed loopt is geen verrassing. Niet alleen leveren de voorstelling van ’t Paiser Vermoak veel entertainment op, voor een appel en een ei ben je er al bij. Voor leden van Volksvermaken Peize bestaat er namelijk de mogelijkheid om twee kaarten gratis te krijgen. ‘Dan heb je het lidmaatschap er al uit. Eén kaart kost namelijk vijf euro en een lidmaatschap bij de vereniging tien. Als je dan twee vrijkaarten krijgt, ben je klaar’, lacht Veurman.

De voorstellingen van ’t Paiser Vermoak zullen op zaterdag 10, zondag 11, vrijdag 16 en zaterdag 17 maart in Café Ensing te Peize gehouden worden. De voorstelling van 10, 11 en 17 maart zullen om 20:00 uur plaatsvinden. De voorstelling op zondag 11 maart begint om 15:00 uur. Bijzonder aan de matineevoorstelling op zondagmiddag, is dat Café Ensing bezoekers de mogelijkheid biedt om een stamppotmaaltijd te nuttigen. De kosten hiervoor bedragen negen euro per persoon. De avondvoorstellingen worden telkens muzikaal omlijst. Zo zal op zaterdag 10 maart een dj aanwezig zijn en is er op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart ook muziek.

Dit jaar speelt ’t Paiser Vermoak het blijspel ‘Koestukken 7’. Deze voorstelling – die in drie bedrijven wordt opgevoerd – is geschreven door Harm Dijkstra.

De Vereniging van Volksvermaken Peize zal na het toneel alweer druk met andere gelegenheden aan de slag gaan. Zo is er eind maart een jaarvergadering en zal kort daarvoor nog het Palmpasen-feest georganiseerd worden. Vanaf april barst het klootschieten weer los en ondertussen moet er nog een vrijmarkt tijdens Koningsdag in elkaar worden geflanst. Eind mei is er de Avond Wandelvierdaagse en ook juni wordt een drukke maand. Dan organiseren zij achtereenvolgens een Taptoe, de Paardenshow en Pais Sonic. Sinds kort zijn ook de FriZZ Party’s een fenomeen. In juli wordt er een heuse Frizz Pool Party georganiseerd in Zwembad Peize.

Ze houden het dorp levend, zo zou je het kunnen zeggen. Met meer dan zestig sponsoren, kunnen ze dat hopelijk nog jaren blijven doen. Het toneel van toneelvereniging ’t Paiser Vermoak belooft in ieder geval een aantal mooie voorstellingen. Ook Veurman verheugd zich op de avonden. ‘Het is goed om te zien dat het toneel hier in de lift zit. De toneelvereniging zorgt iedere keer voor een mooi spel, dat loopt allemaal hartstikke goed. En met de verkoop van kaarten zit het dus ook prima.’ De toneelliefhebber die momenteel nog geen kaart heeft, maar er wel graag bij wil zijn, moet dan ook snel zijn. Nog enkele kaarten zijn beschikbaar en hiervoor geldt: op is op. Voor eenieder die een gezellige avond of een leuke middag wil beleven, is ’t Paiser Vermoak zeker een aanrader.

Wat: Uitvoeringen ’t Paiser Vermoak

Wanneer: Zaterdag 10, zondag 11, vrijdag 16 en zaterdag 17 maart

Waar: Café Ensing te Peize

Info: www.volksvermakenpeize.nl of info@volksvermakenpeize.nl.