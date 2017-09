Talentvolle Hilster timmert aan de weg

RODEN – De pas zestienjarige Jeroen Hilster uit Lieveren timmert hard aan de weg. Momenteel staat de jongeling, met nog maar een race te gaan, boven aan in de ProCup 600 en lonkt zelfs de promotie naar de SuperCup. ‘Wanneer ik kan laten zien dat ik meerdere keren rondes onder de 1 minuut en 49 seconden kan rijden, dan mag ik volgend jaar uitkomen in de SuperCup.’

Bedrijven in de buurt pikten het nieuws omtrent de getalenteerde Hilster snel op. Alleen al in Roden wordt Jeroen gesponsord door Bathoorn Autoschade, Poeder Bandenservice, Bij Alex Brillen en sinds januari door Alida’s Smulpaleis. Trots vertellen zij over de sponsoring tijdens een bijeenkomst in Alida’s Smulpaleis.

Jeroen, die op zijn twaalfde pas begon in de motorsport, is trots op zijn progressie. ‘Ik heb nog een tijdje gebasketbald, maar koos uiteindelijk voor de motorsport. Ik ben de eerste in mijn omgeving die dit doet, al rijdt mijn vader wel motor.’ Zijn vader (en tevens monteur) Erik Hilster gaat overal met Jeroen heen. ‘We trainen zo vaak mogelijk, maar gemiddeld is dit een keer of twee à drie per maand. Dit is afhankelijk van het weer. Op een natte baan train je immers liever niet.’

Voor Jeroen komt er nog een spannende tijd aan, niet alleen vanwege de strijd om de eerste plek in de ProCup 600. ‘Ik ga me opgeven voor de Red Bull Rookies. Dat is een soort kweekvijver voor de MotoGP gesponsord door Red Bull, die jong talent een kans geeft om zich te bewijzen in een trainingskamp in Spanje. Alleen de allergrootste talenten mogen meedoen aan het programma. Ik hoop dat ik daarvoor wordt uitgekozen.’