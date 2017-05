Tarwe malen en koekjes bakken op de Molendag in Niebert

NIEBERT – Museum ‘t Steenhuus met de Nieberter Molen houden op 13 mei gezamenlijk de Nationale Molendag. De molen maalt de tarwe tot meel: bij voldoende wind zingen de molenstenen, zonder wind kan met de handsteen gemalen worden. De bakkersafdeling met bakkerswinkel in het museum verwerken het meel tot iets eetbaars. Kinderen kunnen helpen pannenkoekjes bakken en op ook opeten. Ook zijn er oude meelgerechten te proeven. Op beide locaties zijn er mensen aanwezig om rond te leiden en informatie te geven. De toegang voor de moelen is gratis, het museum is voor kinderen tot 12 jaar gratis en voor volwassenen is de entree 2.50 euroIedereen is op beide locaties van harte welkom op zaterdag 13 mei van 10.00 – 17.00 uurMeer informatie is te vinden op: www.museagemeentemarum.nl