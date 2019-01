‘Terugkeer Pauperparadijs kan regio miljoenen opleveren’

Provincie Drenthe lijkt terugkeer theaterproductie tegen te werken

VEENHUIZEN – Ophef in Veenhuizen over het wel of niet terugkeren van Het Pauperparadijs. Het dorp zelf ziet het stuk graag terugkeren, maar de provincie Drenthe lijkt dwars te liggen. Zij zien liever dat de theaterproductie ‘Mammoet’ elders in Drenthe ten tonele wordt gebracht. Geld uitgeven aan een ‘oude productie’ ziet de provincie niet zitten. Dit tot grote ergernis van de Veenhuizer ondernemer Mark ter Maat. ‘Het Pauperparadijs kan deze regio miljoenen opleveren. We moeten ons er sterk voor maken om Het Pauperparadijs weer naar Veenhuizen te krijgen.’

Het is alweer twee jaar geleden dat de theatervoorstelling Het Pauperparadijs zijn intrede deed in Veenhuizen. Een jaar later werd besloten om het succesvolle stuk naar Carré te brengen. In Amsterdam kwam het stuk minder goed tot zijn recht. De producent heeft nu laten weten de productie te willen herhalen in Veenhuizen. Dat moet in 2019 en 2020 gebeuren. Omdat de omgeving van Veenhuizen zich beter leent voor dit historische stuk, is de kans dus aanwezig dat Het Pauperparadijs weer ‘thuis’ komt. Het college van Noordenveld heeft in ieder geval al aangegeven dat ze hier positief tegenover staan. Eén van de dingen die meespeelt in de overweging om Het Pauperparadijs weer in Veenhuizen te laten plaatsvinden, is de Unesco werelderfgoed kandidatuur. Volgens de officiële lezing is het nu afwachten of de producent van het stuk daadwerkelijk besluit om het stuk weer naar Veenhuizen te halen. Volgens Mark ter Maat is het niet de producent die twijfelt, maar juist de provincie die dwarsligt.

Het was Mark ter Maat die in september contact opnam met producent Wolter Lommerde, toen Ter Maat vernam dat theaterproductie Mammoet was uitgesteld. De producent zag wel wat in een terugkeer van Het Pauperparadijs naar Veenhuizen, maar merkte dat de provincie Drenthe liever ziet dat de producent met Mammoet naar Drenthe komt. Volgens Ter Maat staat Lommerde nu voor een dilemma. ‘Enerzijds kan hij veel meer geld verdienen met Het Pauperparadijs, anderzijds zal hij nog vaker met de provincie om tafel moeten.’ Volgens Ter Maat levert Het Pauperparadijs de regio jaarlijks zo’n 5 tot 7,5 miljoen euro op. ‘Als Lommerde een financiële afweging moet maken, zal hij voor Het Pauperparadijs kiezen’, denkt Ter Maat.

Ter Maat is in ieder geval niet blij met de tegenwerking van de provincie. ‘Een terugkeer van Het Pauperparadijs is goed voor alle ondernemers, van Veenhuizen tot aan Roden. Daarnaast vind ik het niet kunnen dat initiatieven vanuit de gemeenschap niet worden gehonoreerd, omdat de provincie liever ergens anders een theaterproductie zien.’ Tot slot roept hij ondernemers, inwoners en de gemeente op om vooral niet bij de pakken neer te zitten. ‘We moeten ons er sterk voor maken om Het Pauperparadijs weer naar Veenhuizen te krijgen. De gemeente Noordenveld moet daar eveneens een rol in spelen.’