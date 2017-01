Tess: de eerste baby van Leek

LEEK – Op de foto Angela en Sietse en hun kleine meid Tess. Tess werd op 1 januari geboren en ‘woont’ nog heel even in het Martini Ziekenhuis in Groningen. Tess kwam wat te vroeg, maar desondanks gaat het prima met de knappe kleine meid, die binnenkort naar huis gaat. Het was deze week overigens dubbel feest, want mama Angela – ook zij maakt het goed – vierde donderdag haar 25e verjaardag. Volgende week krijgt Leek’s jongste de bijbehorende cadeaus, nu dus alvast een foto van de eerste baby van Leek. Volgende week: de twee (!) eersten van Noordenveld!