The Voice in Harmonie op 13 mei

MARUM – Dit is de titel van het jaarlijkse voorjaarsconcert die muziekvereniging “Harmonie”, onder leiding van Annemarieke Bos, gaat houden op zaterdag 13 mei in sporthal “De Holten” in Marum. Deze titel heeft betrekking op de bijzondere gast die “Harmonie” dit jaar mag verwelkomen, te weten Marco Oostra. Marco is een jonge beroepsmuzikant die een aantal jaar geleden heeft meegedaan aan het RTL4-programma “The Voice of Holland.” Sinds zijn deelname aan dit programma heeft hij een succesvolle zangcarrière opgebouwd. Op dit moment toert hij met een pianoshow door het hele land. Samen met Marco Oostra gaat “Harmonie” een prachtige muzikale avond verzorgen waarvoor iedereen van harte is uitgenodigd. Het concert start om 19:45 uur. De zaal is open vanaf 19:15 uur. De toegang is gratis.