Theater Winsinghhof komt met kleurplaatwedstrijd

Seizoenseinde cinema belooft spektakel

RODEN – In de Krant van vorige week (13 maart), viel een kleurplaat van Theater Winsinghhof te zien. Deze kleurplaat, die aansluit op de film ‘De Hazenschool’ die de cinema op tweede paasdag zal uitzenden, kan zo maar eens twee vrijkaartjes voor die film opleveren. De kinderfilm zal één van de laatste wapenfeiten zijn van het cinemaseizoen van de Winsinghhof.

Het idee van deze kleurplaat, is al eens eerder in de praktijk gebracht door de cinema. Toen voor de kinderfilm ‘Dikktertje Dap’, die begin oktober in première ging. Om kinderen te enthousiasmeren voor de een kinderfilm, organiseert de cinema nu wederom een kleurplaatactie. ‘De kinderfilms doen het in de vakanties altijd heel goed. Ze zijn eigenlijk altijd uitverkocht’, vertelt Marjolein van der Meer, verantwoordelijke voor de pr van Theater Winsinghhof en museum Havezate Mensinge. Nu organiseert de cinema dus een voorstelling buiten de vakanties om, maar wel tijdens de paasdagen. ‘Dat is een keer wat anders dan het tripje naar de meubelboulevard’, lacht Marjolein. Uiteindelijk mag de cinema twee winnaars uitkiezen, die vrijkaarten krijgen voor de voorstelling. ‘De kinderen kunnen tot 29 maart hun kleurplaten inleveren bij het theater of bij de bibliotheek’, zegt Marjolein. De kleurplaat is verder nog af te halen bij de bieb, of te downloaden via de site van Theater Winsinghhof.

De voorstelling zelf zal op tweede paasdag om 13:30 uur beginnen. Kinderen tot en met zestien jaar betalen vijf euro, volwassenen betalen 7,50 euro. De film is geschikt voor jong en oud vanaf zes jaar.

Dergelijke acties zoals deze, sluit Marjolein in de toekomst niet uit. ‘Het helpt om zoveel mogelijk mensen naar de bioscoop te krijgen’, zegt zij. En dat is belangrijk, want juist de kindervoorstellingen doen het over het algemeen goed bij de Winsinghhof. De cinemavoorstellingen voor het komende seizoen zullen flink afnemen. Desondanks blijven de echte publiekstrekkers bestaan, zo zegt Marjolein. ‘Tijdens het seizoen, dat van oktober tot en met april loopt, zullen wij gewoon doorgaan met de filmclubavonden. Daarnaast hebben we de filmspecials, die het erg goed doen. Ook de Ladies Night is een trekpleister. De laatste Ladies Night van dit seizoen zal plaatsvinden op 20 april. Dan wordt de film ‘Fifty Shades of Grey’ gedraaid.’

Het terugschroeven van de voorstellingen in het cinemagedeelte van de Winsinghhof, was broodnodig. ‘De bezettingsgraad was te laag, waardoor de kosten per voorstelling te hoog waren’, vertelt Marjolein. Interim-manager Nina Hiddema adviseerde het terugschroeven van het aantal cinema-voorstellingen al. Het aantal theatervoorstellingen zal niet worden ingeperkt, aangezien dit prima loopt.

Voor de komende tijd staat er in ieder geval nog genoeg op het programma. ‘Ik verheug me op de voorstelling ‘Het doet zo zeer’ van Helen van Rooyen. Dat moet een hele mooie voorstelling zijn.’ Voor het uitgebreide programma, kan eenieder terecht op www.theaterroden.nl.